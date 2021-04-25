Почему люди врут, должны ли дети учиться на отлично, и как Жириновского чуть не посадили в тюрьму в Турции

1 место. Глутамат натрия - яд или обычная пищевая добавка

То, что он есть в лапше быстрого приготовления - знают многие. А вот насколько он вреден при этом или полезен - мнения расходятся. Мы развенчиваем мифы о самом известном усилителе вкуса (слушать)

2 место. ВУЗ или колледж: обязательно ли подросткам получать высшее образование?

В советское время высшее образование было пределом мечтаний. Многие родители так и говорили отпрыскам: «Вот получишь диплом и потом занимайся чем хочешь». В 90-е с появлением платного образования страна наплодила неимоверное количество юристов и экономистов. А сейчас? В эфире Радио «Комсомольская правда» сами подростки обсуждают, нужно ли им вообще высшее образование (слушать)

3 место. Психология вранья: Что происходит в твоей голове?

Ученые выяснили: человек начинает обманывать ухаживающих за ним уже с 6 месяцев. А зачем вообще люди врут и как это само получается? Рассказываем об исследованиях ученых этого вопроса (слушать)

4 место. Почему специалисты рекомендуют именно «ЭпиВакКорону» для старшего поколения

По статистике прослушиваний наших подкастов мы видим, что от людей сейчас больше интересует не информация о коронавирусе в целом, а обо всех нюансах вакцинации. Какая вакцина лучше, при каких заболеваниях действуют противопоказания и т.д. Мы расспросили заместителя руководителя ГНЦ «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяну Непомнящих рассказала об особенностях разработки новой вакцины и применения её у людей старше 60 лет (слушать)

5 место. Должны ли дети учиться на отлично

Еще одна серия подкаста, который записывают сами подростки, пробилась в топ прослушиваний. На этот раз в эфире радио «КП» ребята обсуждают, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях (слушать)

6 место. Почему гниет проводка в автомобиле?

Обычно мы следим за качеством бензина, масла и стараемся беречь машину от царапин. Но в это время внутри автомобиля могут происходить процессы, которые могут привести к замыкания проводки и к поломке. Рассказываем, почему может гнить электропроводка в машине и как это предотвратить (слушать)

7 место. Дмитрий Песков - о помощи Донбассу, Шерхане и прилипалах, банковских вкладах Президента и самочувствии Путина после прививки

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков подвел итоги президентского послания-2021 и ответил на вопросы «Комсомолки» (слушать)

8 место. Никита Кричевский: Выплаты родителям школьников в середине августа нужно сделать ежегодными

Ведущий Радио «Комсомольская правда», профессор Никита Кричевский разобрал экономические аспекты Послания Президента Федеральному Собранию и остался не совсем доволен. И вот почему (слушать)

9 место. Жириновскому - 75: В стране я на втором месте из тех, с кем бы наши граждане хотели встретить Новый год

Владимир Вольфович в преддверии своего юбилея вспоминает, как его чуть не посадили в тюрьму в Турции, свои первые выборы президента, рассказывает, за что он благодарен Владимиру Путину, в чем залог его долголетия и как он общается со своим взрослым сыном и внуками (слушать)

10 место. Александра Трусова - про решение перейти к Плющенко: Мы принимаем совместные решения с папой и всегда последнее слово за мной

В эфире Радио «Комсомольская правда» прославленная фигуристка рассказала Тине Канделаки, о чём она мечтает с детства, почему никогда не расстается со своими собаками и чем отличаются Тутберидзе и Плющенко (слушать)