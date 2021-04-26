Пять способов избавиться от звонков с навязчивой рекламой

Вас тоже достали телефонные спамеры, которые втюхивают товары и услуги? Фото: Shutterstock

Раньше я вежливо отказывался. Потом троллил, проявляя фальшивую заинтересованность. Затем требовал, чтобы меня убрали из списка для обзвона. Чуть позже ругался матом, не разбираясь в выражениях. А сейчас либо бросаю трубку, либо не отвечаю на нежелательный звонок вовсе. Такова моя личная эволюция отношения к телефонному спаму (навязчивой рекламе). Но не факт, что такая стратегия верна. Можно ли отсечь мошенников и назойливых продавцов, но при этом сохранить полезные звонки?

По данным компании Kaspersky, в первом квартале 2021 года доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров составила 70%. Чаще всего спамеры предлагают россиянам взять кредит, подключить интернет, оформить страховку, прийти на бесплатную консультацию в медицинский центр, спасти деньги или выгодно вложить их (последние три пункта обычно мошенничество).

Обсуждаем различные способы защиты от телефонного спама и пробуем найти оптимальный вариант вместе с экспертом - Денисом Кусковым, генеральным директором информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Способ 1: добавляйте в черный список

Если вы взяли трубку и услышали, что вам в очередной раз пытаются что-то продать, можно добавить телефон в черный список. Тогда следующие звонки с этого номера просто не будут проходить. Но это не решит проблему полностью.

- Полностью от спама это вас не избавит. Внесли один номер в черный список. Немного сократили обстрел. Но пули в вашу сторону так и будут лететь. Вам просто будут звонить с других номеров, - объясняет Денис Кусков.

Способ 2: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров

Этим способом пользуются многие. Например, мизантропы. Но он не всегда эффективен. Главная опасность - вы можете пропустить важный звонок. Например, если вам звонит курьер, который не может найти ваш дом. Или потенциальный клиент, который готов купить у вас залежавшийся товар. Или возможный работодатель, готовый предложить хорошие условия на новом месте.

- Все зависит от поведенческой модели того или иного человека. К примеру, мои родители общаются только со мной и ближайшими родственниками. Поэтому они с незнакомых номеров и не берут. А я так поступить не могу, - говорит Денис Кусков.

Да, если вас действительно кто-то сильно хочет найти, то, не дозвонившись, этот человек напишет в один из доступных мессенджеров. Но это произойдет не в 100% случаев.

Способ 3: поставьте определитель

Некоторые банки и поисковые системы создали собственные определители номеров. Они работают следующим образом. Когда вам поступает звонок с незнакомого номера, система по базе проверяет, кому принадлежит этот номер, и выдает название на экран. Например: «Доставка товаров», «Реклама страховых услуг» или «Подозрение на мошенничество». А вы уже можете сами решить, брать трубку или нет.

- Я всем предлагаю ставить определитель номера. В большинстве случаев он показывает, что это спам-звонок. И хотя это не стопроцентная защита, многие звонки эта система отсортирует, - говорит Денис Кусков.

Большинство подобных программ бесплатные. К примеру, есть определители номеров от «Лаборатории Касперского», «Сбера», Тинькофф и Яндекса. Их можно установить в настройках телефона, если скачаны соответствующие мобильные приложения.

По данным компании Kaspersky, в первом квартале 2021 года доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров составила 70%. Фото: Shutterstock

Способ 4: молчите в трубку

Это защита не от самих звонков, а от их назойливого повтора. Некоторые продавцы сейчас используют не реальных операторов, а роботов. И если вы будете молчать в трубку, то робот сделает вывод, что номер «мертвый» и автоматически исключит его из списка на обзвон.

Способ 5: антиспам

Этот сервис стали предоставлять основные сотовые операторы. Суть в том, что явный спам будет отсекаться автоматически. Назойливые продавцы или мошенники физически не смогут до вас дозвониться. При этом отсекаются не все звонки, а лишь те, по которым есть точная информация, что это действительно назойливая продажа, а не полезный звонок из вашей, например, страховой компании. Услуга платная, но не очень дорогая.

Стоимость отличается в зависимости от сотового оператора.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Полностью защититься от спама по телефону невозможно, но приведенные выше способы смогут отсечь существенную часть нежелательных звонков. Кстати, чтобы помочь алгоритмам машинного обучения, которые используют крупные операторы больших данных, можно пополнять базу данных самостоятельно. Например, если вам позвонил мошенник или назойливый страховой агент, не просто заблокируйте его номер, но и напишите короткий обзор на одном из профильных сайтов. Тогда робот, пополняющий определитель номеров, сможет идентифицировать этот телефон при следующих звонках другим людям. И они не будут тратить свое время на бессмысленные разговоры.

- Если у вас есть на это время, то лучше сообщать. Обратная связь всегда нужна. Можно написать либо в приложении собственного сотового оператора, либо на профильных ресурсах в интернете, - говорит Денис Кусков.

Среди них: neberitetrubku.ru, ktozvonil.ru и chey-nomer.ru.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А если поменять свой номер?

Здесь палка о двух концах. Во-первых, тогда можно потерять связь с теми людьми, с кем вы когда-либо пересекались. Во-вторых, не факт, что вам дадут чистый номер.

- На самом деле уникальных номеров сейчас практически нет. Как правило, если вы решите сменить номер телефона, то вам дадут другой номер, но в большинстве случаев это будет старый номер, который раньше использовался другим человеком, - объясняет Денис Кусков.

Обычно сотовые операторы реанимируют старые симки после полугода простоя. И тогда вполне возможно, что вам начнут названивать коллекторы, выбивающие деньги из предыдущего владельца номера. И тогда прежняя жизнь со звонками из медицинских центров и «служб безопасности банков» покажется вам раем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кем и сколько нужно работать, чтобы получить от государства досрочную пенсию

«Комсомолка» рассказывает о том, что объединяет военных, цирковых гимнастов и матерей-героинь (подробности)