Политолог Ростислав Ищенко: Киев не хочет говорить с Москвой

Kогда Зеленский зовет Путина в Донбасс на подконтрольную Киеву территорию - ему отвечают соответственно Фото: REUTERS

После того, как российский президент пригласил своего украинского коллегу обсудить проблемы во взаимоотношениях между двумя странами в Москву, в Киеве последовала пауза, а потом бывший президент Украины Леонид Кравчук и нынешний вице-премьер правительства Алексей Резников заявили, что ни в какую Москву лидер незалежной не поедет, поскольку на поклон к врагу гордые правители свободной европейской страны не ездили никогда и ездить не будут.

После того, как замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак предположил, что представителям стран «нормандской четверки» можно было бы встретиться на территории Донбасса для обсуждения ситуации в этом регионе, бывший глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о категорической неприемлемости такого варианта.

«КП» обратился за комментарием к известному политологу главе Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславу Ищенко.

- Путин пригласил Зеленского на переговоры по российско-украинским отношениям — в Москву, украинский президент не ответил, а ответили Кравчук и вице-премьер Резников. В довольно странной манере.

- Они должны были как-то ответить — и они ответили.

- Прозвучало категоричное «никогда не поедем на поклон к агрессору».

- О том, что из Киева прозвучит отказ и как раз в такой вот манере, я предположил еще в пятницу в одном из телеэфиров на ВГТРК. Воображение то у этих людей убогое. Ситуация у них была неважная. Выбор небольшой. Отказаться им было необходимо. Но как именно отказаться — заболел приглашенный? Ну нет, в ответ прозвучало бы: выздоравливай, мы тебя подождем. Ведь ты же хотел встречи только что?! Что им оставалось — заявить что «мы не поедем к агрессору»!

- Но дальше последовало предложение о том, что встречу «Нормандской четверки» можно было бы провести на Донбассе — и тут уже экс-глава МИДа Климкин в истерике забился…

- Ну о том, что подобная встреча «Нормандской четверки» только ослабит позиции Киева и усилит позиции Москвы — об этом говорит всего лишь Климкин. А кто он такой сейчас, кроме как отставной экс-чиновник, который время от времени пытается привлечь к себе внимание? Да он там вообще комментирует все, что шевелится. Это же не официальная позиция государства!

- Но его заявления — в русле многих, вполне официальных заявлений Киева о том, что формат «Нормандской четверки» надо менять, и из Минска переносить переговоры в иное место…

- Ну то, что Киев отказывается от Минска, давно не новость. Ну не хотят люди из Киева ни с кем там встречаться — ну так с ними самими давно и не встречаются!

- На высшем уровне?

- На нем. Москва вообще довольно редко встречается с Киевом с некоторых пор. Глава российского государства редко встречался с Порошенко. И с Зеленским встречался, кажется, один раз в Париже — ну а о чем с ними было разговаривать, если они не соблюдали ими же заключенные договоренности?

- Предложения с российской стороны и о двусторонней встрече в Москве, и о четырехсторонней встрече на Донбассе для Киева одинаково неприемлемы?

- Ну когда Зеленский зовет Путина в Донбасс на подконтрольную Киеву территорию - ему отвечают соответственно. В общем, все прекрасно понимают, куда сейчас Киев не поедет. Не случайно ведь переговоры по ситуации на юго-востоке Украины велись и соглашения по Донбассу подписывались 6 лет назад именно в Минске.

- Выбора не было?

- Выбор был небогат. Это же не для того делалось, чтобы доставить удовольствие руководству этой республики. А потому, что представители Москвы не собирались ехать в Киев. А те не собирались ехать в Москву. И никто особо не хотел проводить такие переговоры на территории западно-европейских государств. А Минск он вот тут, рядом, и позиция у него тогда была интересная. В Минске как раз рассказывали в то время о стремлении на запад, при том находясь в Союзе с Россией.

Ну а после того, как Западу в прошлом году Лукашенко свергнуть не удалось, Киев уже заявляет что в Минске продолжать переговоры не будем.

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