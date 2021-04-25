Сезон охоты: «Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби России

Московский «Спартак» в столичном дерби нанес поражение ЦСКА – 1:0. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московский «Спартак» в столичном дерби нанес поражение ЦСКА – 1:0. Армейцы после спорного удаления Ахметова больше тайма играли в меньшинстве. Это уже третье подряд поражение при главном тренере Ивице Оличе. Теперь ЦСКА не только лишен шансов на «серебро», но и практически выключен из борьбы за «бронзу».

Лошади и сафари

Дерби – особый день в российском футболе. И больше, чем командам, он принадлежит фанатам. Разминаться они начали заранее. Утром появилась информация, что ультрас «Спартака» и ЦСКА устроили на юго-востоке Москвы битву за стену, на которой можно было рисовать граффити. А на самом стадионе красно-белые устроили красочный баннерный перфоманс. За одними воротами было натянуто огромное полотнище с тремя убегающими лошадьми, а за другими машина-сафари со скелетами быка (намек на разгром «Краснодара») и тушей льва (намек на победу над «Зенитом»)

Потом появилось изображение Тедеско в виде охотника с ружьем. В назначенный час раздался выстрел, баннеры с двумя бегущими лошадьми рухнули вниз, остался только лежащий конь. А философская надпись под всем этим гласила: «Не охотник тот, кто падалью сытый».

Через два часа музей охотничьих трофеев Тедеско пополнился и скальпом ЦСКА.

У ЦСКА кончились игроки

Но и перед матчем ЦСКА напоминал загнанный табун

Чтобы понять, какие проблемы у Ивицы Олича, достаточно было посмотреть на состав армейцев: всего пять игроков в запасе, включая вратаря Помазуна, а так же едва оправившегося от травмы Фукса, и совсем потерявшего место в составе Шкурина. А на поле не было Маиро Фернандеса, Карпова, Бохинена, Кучаева, Зайнутдинова, Магнуссона… И еще Сигурдсона из-за дисквалификации.

У «Спартака» с игроками было чуть получше. Красно-белые вынуждены были поставить в оборону Гапонова, но зато Соболев вернулся после дисквалификации, и усадил на скамейку Понсе. Там же под усиление у Тедеско имелись Хендрикс, Бакаев, Умяров. Так что красно-белые могли рассчитывать, что по ходу матча додавят ЦСКА. Так в принципе и получилось.

Ахметов опять получил красную

Олич от кадрового голода вынужден был перейти на игру с четырьмя защитниками. И все они, как впрочем и вся команда, со стартового свистка работали с полной нагрузкой. Но «Спартак» при этом в первом тайме создал только два явных момента. Первый – на 3-й минуте, когда Ларссон прорвался по левому флангу и откатил под удар Соболеву – чуть правее ворот. Второй раз ближе к концу тайма тоже бил Соболев, но с острого угла, и там уже на месте был Акинфеев.

Все остальное давление «Спартака» приводила к полумоментам – в них армейцы успевали накрывать удары либо перекрывать завершающие передачи. Но преимущество хозяев поля не прошло бесследно. Много работавшие в обороне игроки ЦСКА иногда проигрывали миллисекунды. В одном из таких моментов Ахметов очень жестко сыграл против соперника и после вмешательства ВАР был удален с поля.

Но опять в чемпионате России ключевой момент матча вызвал споры о судействе. Фол Ахметова был грубым, не тянул на чистую красную. На повторе четко было видно, что сначала полузащитник ЦСКА сыграл в мяч, и ВАР это обязан был видеть. Но решение было принято в пользу «Спартака». Гости больше чем на половину дерби остались в меньшинстве. Тут уже Тедеско и его загонщики точно должны были добивать ЦСКА.

Ларссон делает гол

На то, чтобы реализовать свое численное преимущество после перерыва у «Спартака» ушли считанные минуты. Никаких тебе хитрых комбинаций, наигранных ходов и потрясающих ударов. Просто скорость и разница в классе. Ларссон протащил мяч на скорости, два раза оставил не у дел защитника ЦСКА Васина, и пробил в ближний Акинфееву – 1:0.

И только тут ЦСКА чуть чуть встрепенулся. И вот уже Рондон здорово бил в противоход Максименко – чуть неточно. Или Дзагоев не успевает подобрать ногу для удара. Или Влашич чуть не подстроился под атаку. И все это больше, чем команда Олича создала, играя в равных составах.

Чалов упускает шанс спасти дерби

Но «Спартак» уже почувствовал близость победы. И продолжал давить. Опять без особых моментов, но постоянно одергивая соперника и заставляя его фолить. А главное для команды Тедеско было не заиграться, и не пропустить разящую контратаку, которая могла бы обесценить все, что было сделано в этом матче. Это «Спартаку» удалось. Но с огромным трудом, На последних минутах Чалов получил шанс спасти ЦСКА в этом дерби, но его удар с центра штрафной пришелся выше.

Так красно-белые добыли не слишком зрелищную, но очень важную победу. Теперь за три матча до финиша чемпионата у «Спартака» 50 очков, у «Локомотива» - 52, у «Зенита» - 58. А ЦСКА с 46-ю баллами где-то в конце первой шестерки. И справить что-то у Олича времени почти нет.