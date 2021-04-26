Анекдоты: Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с фломастерами

- Я твоего парня с какой-то шалавой видела.

- Вот сволочь. А какого из пяти?

* * *

- Почему вы откликнулись на вакансию врача, у вас же нет медицинского образования?

- Есть. Я жил в 2020 году.

* * *

Купил книжку «Этому не научат в автошколе», пришел домой, лег на диван, открыл титульный лист, а там «Все о комнатных растениях».

* * *

- Истина в вине!

- В чьей?

- Я вижу, вы юрист.

* * *

Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят масочки на подбородке - это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!

* * *

- А как найти хорошего стоматолога?

- Опытным путем, но у тебя всего лишь тридцать две попытки!

* * *

Если вы думаете, что старики не могут радоваться, как дети, значит, вы никогда не забирали своих детей от бабушки с дедушкой в конце лета.

* * *

Раньше я думал, что учить уроки - это самое ужасное в мире занятие.

Ни фига! Самое ужасное занятие - это учить уроки со своим ребенком.

* * *

Пришел мент на службу с фингалом.

Сослуживцы спрашивают:

- Кто?

- Жена, - отвечает.

- А за что?

- Пришел домой, уставший как собака. Легли спать.

Жена нежно говорит:

- Ну давай приставай!

А я спросонок по привычке:

- Предъявите аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки…

* * *

- Почему вы хотите развестись?

- Она специально готовила все без соли, чтобы я думал, что у меня ковид!

* * *

По домофону легко угрожать.

Просто звоните в любую квартиру:

- Откройте дверь!

- Не открою.

- Я знаю, где ты живешь...

* * *

Бабушка - юной внучке:

- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!

- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!