Анекдоты: Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с фломастерами

- Я твоего парня с какой-то шалавой видела.
- Вот сволочь. А какого из пяти?
* * *
- Почему вы откликнулись на вакансию врача, у вас же нет медицинского образования?
- Есть. Я жил в 2020 году.
* * *
Купил книжку «Этому не научат в автошколе», пришел домой, лег на диван, открыл титульный лист, а там «Все о комнатных растениях».
* * *
- Истина в вине!
- В чьей?
- Я вижу, вы юрист.
* * *
Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят масочки на подбородке - это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!
* * *
- А как найти хорошего стоматолога?
- Опытным путем, но у тебя всего лишь тридцать две попытки!
* * *
Если вы думаете, что старики не могут радоваться, как дети, значит, вы никогда не забирали своих детей от бабушки с дедушкой в конце лета.
* * *
Раньше я думал, что учить уроки - это самое ужасное в мире занятие.
Ни фига! Самое ужасное занятие - это учить уроки со своим ребенком.
* * *
Пришел мент на службу с фингалом.
Сослуживцы спрашивают:
- Кто?
- Жена, - отвечает.
- А за что?
- Пришел домой, уставший как собака. Легли спать.
Жена нежно говорит:
- Ну давай приставай!
А я спросонок по привычке:
- Предъявите аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки…
* * *
- Почему вы хотите развестись?
- Она специально готовила все без соли, чтобы я думал, что у меня ковид!
* * *
По домофону легко угрожать.
Просто звоните в любую квартиру:
- Откройте дверь!
- Не открою.
- Я знаю, где ты живешь...
* * *
Бабушка - юной внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!