Федун будет болеть за "Зенит", Тедеско высказался о красной карточке. Что произошло после матча Спартак - ЦСКА

Джордан Ларссон забил победный гол в ворота ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередное дерби "Спартак" - ЦСКА стало украшением 27 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В жаркой битве двух соперников все решил гол шведского форварда "красно-белых" Джордана Ларссона. У команды Ивицы Олича не хватило сил на ответ. "Спартак" победил 1:0 ЦСКА и продолжает находиться в гонке за вторым местом, которое даст право на Лигу Чемпионов на грядущий сезон. Никак не омрачила дерби новость о драке фанатов "Спартака" и ЦСКА.

- Победа тяжелая. Бывает так, что игра не идет, но проявляешь характер и фортуна тебе воздает. Я заходил в раздевалку к команде. Сказал, что за поражение от «Уфы» считайте «отмазались», - сказал после матча владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Спартак" взял 3 очка в важной игре с ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ход поединка, многие сошлись во мнении, повлияла красная карточка полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Для него это второе удаление в топ-играх. Ранее он получал красную в игре с "Зенитом". Роль удаления подчеркнул после матча наставник "Спартака" Доменико Тедеско:

Швед Ларссон неудержим в игре с ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На игру повлияла красная карточка. Нам это знакомо, поскольку в первом круге против ЦСКА мы получили красную карточку. В меньшинстве в дерби всегда играть непросто. Нужно было забивать больше, я считаю. ЦСКА всегда опасно играет на контратаках. И ребята провели хорошую работу - оборонялись хорошо и чисто, не дали сопернику больших шансов на контратаке, - сказал Тедеско на пресс-конференции после матча в Тушино.

Предматчевый баннер фанатов "Спартака" перед встречей с ЦСКА, на нем Тедеско с ружьем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий тренер "Спартака" после победы был предельно откровенным. И даже назвал причину, из-за которой он досрочно ушел в раздевалку перед перерывом. Никаких заговоров - только предельная немецкая откровенность от Тедеско.

А вот в ЦСКА не столь уверены в том, что стоило давать красную карточку. С очень серьезным лицом об этом сказал в перерыве матча защитник армейцев Виктор Васин:

- Что касается фола, то давать в дерби прямую красную - нужен быть 200% фол. Но мне кажется, что это не красная. Я думаю, что команды немного нервничают. Но до удаления у "Спартака" не было преимущества.

Защитник "Спартака" Айртон регулярно был в атаке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же теперь, что дальше? 2 мая в Санкт-Петербург приезжает к "Зениту" московский "Локомотив" и в этом поединке против столичного клуба будет болеть лично Леонид Федун. Потому что - "сине-бело-голубые" достойны чемпионства, считает Федун:

- Пусть становятся чемпионом. Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто не заслужил чемпионство, кроме «Зенита», - сказал он после победы над ЦСКА.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" теперь 3 мая сыграет против тульского "Арсенала". За сутки до этого "Локомотив" поедет в гости к "Зениту". А вот ЦСКА 1 мая будет рубиться дома против "Уфы".