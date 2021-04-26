Допрос жизни и смерти

Герой Даниила Страхова проведет сотни допросов и даже сам подвергнется одному из них, но в итоге все же разоблачит преступников. Фото: Кадр из фильма

16-серийная картина «Капкан для монстра» (НТВ, будни, 19.40) переносит зрителей в наши дни и повышает градус напряжения - здесь служители закона будут иметь дело уже не с ограблениями, а с убийствами.

В центре внимания сценаристов оказывается следователь Московского СК Сергей Ковалев, который пытается найти виновников гибели своего коллеги полковника Евсеева и его семьи.

Казалось бы, банальная история, но есть одно но: Ковалев скрыл от руководства, что Евсеев - его сводный брат, стало быть, следователем движет необходимость не только хорошо выполнить свою работу, но и отомстить за близкого человека. По ходу расследования Ковалев устанавливает, что убийство брата и его семьи - лишь одно из звеньев кровавой цепи схожих по почерку преступлений, жертвами которых становились не только обычные люди, но и сотрудники госнаркоконтроля и полиции.

На страже закона в городе Муранске стоят исключительно девушки, которых играют Анастасия Обжигина (слева), Светлана Иванова (в центре) и Анна Зайкова. Фото: Кадр из фильма

В сериале, снятом на основе реальных событий, главную роль сыграл любимец впечатлительных зрительниц Даниил Страхов. Также в картине заняты Людмила Артемьева, Алина Ланина, Зоя Мансурова, Владимир Скворцов, Гурам Баблишвили и другие актеры.

Ретродетектив «МУР-МУР» («Россия 1», понедельник - четверг, 21.20) наверняка заслужил бы высокие оценки западных критиков, которых бы восхитило смелое решение сценаристов сделать отделение милиции города Муранска исключительно женским. Однако речь в данном случае идет не о политкорректности и равноправии: по сюжету на дворе 1944 год, все мужчины на фронте, вот и ловят девушки в форме бандитов без помощи представителей сильного пола. Правда, один из них все же окажется в составе дамской правоохранительной бригады - им станет отставший от поезда фронтовой офицер Семен Марков. Семен поможет местным блюстительницам порядка разобраться с бандой наглых грабителей, терроризирующих жителей Муранска. Помимо Владимира Яглыча, который сыграл Маркова, в восьмисерийной ленте играют Светлана Иванова, Анна Зайкова, Алена Кучкова, Анастасия Обжигина, Карина Разумовская и Марат Башаров. Последнему по традиции выпала честь сыграть отрицательного персонажа - заслуженному артисту Татарстана достался образ главаря банды грабителей по кличке Юза.