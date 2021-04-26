Вопрос дня: Уже решили, как распорядитесь затяжными каникулами? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Партия работает и в выходные. По стране проведем первомайские маевки. Хотя нам в ряде городов отказывали в шествиях. На родине революции, например. Будут научные конференции, дискуссии, семинары по подготовке к выборам в Госдуму. За простых людей мы рады - Сталин говорил, что нам надо сокращать рабочий день до 6 часов. Если меня партия отпустит, съезжу в Ульяновск.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Последний выходной у меня был в октябре 2003-го. Привык работать без выходных. Увы, нет времени на друзей, но у нас есть скайп. А внукам будут посвящены майские вечера.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Кто-то свалил за гаражами огромное дерево, я начинаю его распиливать и отвозить дрова на дачу. Туда же отправится рассада с балкона и из квартиры. Это не открытие дачного сезона, это продолжение жизни. Майские - самое время повкалывать. Одна майская пауза была за 50 лет - в прошлом году, когда не смог из США улететь. А пока я пашу, ко мне на дачу уже начали подтягиваться любители дачного отдыха.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Вижу, что много народу стремится в Питер на майские. В моих ресторане и кафе все будут работать. Я на Ладогу на два дня с детьми вырвусь - и обратно, к станку - туристов кормить, пока российских, финнов ждем после 25 мая.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Поеду в Астрахань, в Нариман. Там вобла, селедка и пока отсутствие насекомых. И гидроцикл уже ждет, и лето в мае.

Татьяна ВИЗБОР, бард, радиоведущая:

- У меня нет дачи, друзья разъезжаются, поэтому буду гулять по паркам Москвы. Есть семейная легенда, что космонавт Рюмин, выглянув в иллюминатор с орбиты, отца в мае предупредил: в Калужскую область не ходи, лучше в Тверскую, а мы майских походов по рекам ждали весь год.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- У нас все дождями залило. Не успеваем выполнить полный объем работ. Мои планы - на грядках.