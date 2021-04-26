Вертолёт Ingenuity в третий раз поднялся в небо над Марсом

О судьбе вертолета, третий раз поднявшегося над Марсом, не было ничего известно примерно полминуты.

NASA обнародовало видео третьего полета марсианского вертолета Ingenuity (Изобретательность), который состоялся 25 апреля 2021 года в 12:33 по местному марсианскому времени. Полет снимала камера высокого разрешения - так называемая камера на штанге (Mastcam-Z), установленная на марсоходе Perseverance.

Вертолет поднялся на 5 метров, несколько секунд повисел на этой высоте и, развив небывалую для нынешних экспериментов скорость в 8 километров в час, улетел - скрылся с глаз долой. Примерно полминуты его не было в кадре. Как сообщили специалисты, руководящие полетами, за это время вертолет переместился по горизонтали примерно на 100 метров – сначала в одну сторону на 50 метров, а потом обратно. На 48 секунде видео Ingenuity влетает в кадр и садится.

Вертолет, на удивление, летает. Многие до сих пор не верят.

Напомню. Вертолет перемещается в марсианском небе не по командам, непосредственно передаваемым с Земли, а повинуясь вводимым в него программам – выполняет ту или иную заранее определенную последовательность действий. Летая, фотографирует – первые снимки, что называется, с высоты «низкого птичьего полета», уже получены.

Первый цветной снимок с борта марсианского вертолета - с высоты 3 метра.

Ingenuity готовят к следующим взлетам и посадкам. Сколько их будет - неизвестно. Потому что в процессе любого эксперимента вертолет может разбиться.

Мими Онг (MiMi Aung), руководителя проекта, возможная катастрофа не страшит. Она хотела бы определить на что в принципе способен Ingenuity. Для этого вертолет разгонят до предельной скорости, поднимут на максимальную высоту и отправят куда подальше – на 300, а то и на 600 метров от «Аэродрома братьев Ратйт» (Wright Brothers Field), как называют нынешнее места его расположения рядом с марсоходом. Посмотрят, насколько качественной будут «аэрофотосъемка».

Мими - руководитель проекта Ingenuity Mars Helicopter

Эксперименты, в итоге, позволят понять, в самом ли деле над Марсом можно летать – не ради демонстрации торжества инженерной мысли, а для того, чтобы реально исследовать окрестности и в перспективе передвигаться туда-сюда на более крупных пилотируемых аппаратах.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Ingenuity Mars Helicopter весит 1800 граммов. На удивление, летает при том, что плотность марсианской атмосферы у поверхности составляет примерно 1 процент земной. Передвигается, маневрирует и зависает за счет вращения соосных контрвращающихся винтов диаметром 120 сантиметров, которые делают несколько тысяч оборотов в минуту.

Вертолет питается от собственного литий-ионного аккумулятора, подзаряжаясь от солнечных батарей. Благодаря запасаемой энергии не только летает, но и согревается ночами, поддерживая у себя внутри температуру в 7 градусов Цельсия, при антарктическом морозе снаружи, который может доходить до минус 90 градусов Цельсия.

Первый полет, запланированный изначально на 12 апреля 2021 года, состоялся 19 апреля 2021 года после того, как был перепрограммирован бортовой компьютер вертолета. Второй полет он совершил – 22 апреля.

Предполагаемая продолжительность «летных испытаний» - 30 земных суток с момента первого подъема над Марсом.

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