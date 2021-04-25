Александр Мостовой: «У «Спартака» есть шансы на ЛЧ. «Локомотив» с «Зенитом» потеряет очки»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Комсомолкой» мнением о «дерби всея Руси» и объяснил, почему из громкой вывески не вышел яркий матч. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА на этот раз не порадовало болельщиков большим количеством голов и ярких атак. Противостояние двух принципиальных соперников вообще было похоже на рядовой матч из середины турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Комсомолкой» мнением о «дерби всея Руси» и объяснил, почему из громкой вывески не вышел яркий матч.

— И те, и другие подходили к дерби не совсем в хорошем настроении. Но ошибка Ахметова испортила настроение «армейцам». Я на повторе видел, что он сначала коснулся мяча, но потом сыграл ногой в опасное место. Думаю, что красная обоснованная. После этого эпизода, конечно, преимуществом завладел «Спартак» и довёл игру до победы. Ключевой момент — это удаление, но ведь и ошибка Васина была в моменте с голом. Что он там делал вообще?! Конечно, ожидания были больше. Думал, будет 1:1. По накалу, по голевым моментам ничего особенного не было. Это было связано с тем, что и та, и другая команда находились в таком положении. Одна проиграла 0:3, другая тоже две игры подряд проиграла. Может, они трясутся уже, боятся? Теперь третье поражение. Ну, такое бывает, — объяснил Мостовой.

Если обратиться к статистике, то будет складываться ощущение, что «Спартак» более чем уверенно переиграл «армейцев». Спартаковцы нанесли 22 удара, но всего 6 из них были в створ. Несмотря на активные действия в атаке, победа спартаковцев была под вопросом до последних минут.

— Ноль ударов в створ у ЦСКА? Это и заслуга защитников, и проблема «армейцев». Они имеют такого футболиста, как Влашич, так что выглядит это странноватенько. Да и вообще по моментам игра скромная была. «Спартак» же не намного больше создал. Больше скучная игра. Ну а что здесь такого? Не все же игры должны быть веселыми. Она была бы намного скучнее, если бы 1:1 сыграли. А так «Спартак» все еще в гонке, — сказал экс-нападающий «Спартака».

Победа «Спартака» над ЦСКА — это не только локальный успех в одном матче, но и шанс остаться в борьбе за второе место, которое позволяет выступать в Лиге Чемпионов. Александр Мостовой рассказал о шансах красно-белых на участие в главном клубном турнире Европы.

— Осталось три игры. У «Локомотива» следующая с «Зенитом». Скорее всего, там они, наконец, очки потеряют. Так что вот реальный шанс для «Спартака» выйти на второе место. Не думаю, что «Локомотив» обыграет «Зенит». Оно решающее прежде всего для «Локо». Для «Зенита» ничего не поменяется, —рассказал Александр Мостовой.