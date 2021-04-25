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Здоровье25 апреля 2021 23:55

«Буря потрясла нашу нацию»: На фоне рекордного числа заражений в Индии заявили о «коронавирусном шторме»

По словам индийского премьера, власти страны были слишком «воодушевлены» успехами в борьбе с первой волной коронавируса и расслабились
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Индию потряс «коронавирусный шторм».

Индию потряс «коронавирусный шторм».

Фото: REUTERS

Индию потряс «коронавирусный шторм». Об этом после выявления рекордного числа заражений коронавирусом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в выступлении перед согражданами.

24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч.

Фото: REUTERS

«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», - приводит его слова агентство Reuters.

Сообщалось, что к такому росту заболеваемости коронавирусом произошло из-за того, что власти страны не ввели запрет на многолюдные мероприятия.

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч. Сообщалось, что такой рост заболеваемости коронавирусом произошел из-за того, что власти страны не ввели запрет на многолюдные мероприятия.

Больницы в Дели переполнены, в клиниках острая нехватка медицинского кислорода и коек, поэтому лечебные учреждения в последние дни даже отказываются принимать новых пациентов.

Фото: REUTERS

Больницы в Дели переполнены, в клиниках острая нехватка медицинского кислорода и коек, поэтому лечебные учреждения в последние дни даже отказываются принимать новых пациентов. Врачи признаются, что не могут справиться с наплывом заболевших. В пятницу в больнице Дели скончались из-за нехватки кислорода не менее 25 больных с COVID-19. Число жертв пандемии также выросло: настолько, что крематории не справляются, и тела погибших вынужденно сжигают на погребальных кострах прямо под открытым небом.

Врачи признаются, что не могут справиться с наплывом людей.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пообещали предоставить Индии дополнительную помощь «в разгар этой ужасной вспышки COVID-19», о чем накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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