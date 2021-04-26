«Пусть люди мечтают»: Вдова Олега Табакова вышла в свет после скандальных откровений Прокловой

Марина Зудина пришла на вручение премии "Ника". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В подмосковном «Крокус Сити холле» вечером 25 апреля прошла церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника». Вручение проходило сразу за два года – за 2019 и 2020. Поэтому список номинантов и награжденных получился внушительным, как никогда прежде.

Одной из первых в «Крокус Сити Холл» приехала актриса Марина Зудина. И сразу же оказалась в центре внимания журналистов, которому 55-летняя вдова Олега Табакова была явно не рада. Повод оказался не самый приятный. Накануне 67-летняя актриса Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала об известном артисте, развратившем ее, когда она была несовершеннолетней. Имени своего мучителя Елена не назвала, но упомянула, что ей тогда было всего 15 лет, а он был на 18 лет старше. Они снимались в одном фильме, и домогавшийся ее актер уже тогда был мегазвездой. Произведя нехитрые вычисления, СМИ предположили, что Проклова имела в виду Олега Табакова, с которым они в 1968 году играли в картине «Гори, гори, моя звезда».

Марина Зудина, отвечая на вопросы прессы, сделала вид, что не понимает, о чем идет речь.

- Я все узнаю от вас, я ничего такого не читала. Мне неприятно, что об этом спрашивают. А вообще, - пусть люди мечтают, - заявила вдова Табакова. И, одарив журналистов сияющей улыбкой, направилась в зал.

Вдова Табакова сразу же оказалась в центре внимания журналистов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выглядела актриса в этот вечер сногсшибательно: длинное черное платье с соблазнительными вырезами, яркий вечерний макияж, элегантно уложенные волосы. На церемонию Марина приехала в одиночестве, хотя в последнее время на светских мероприятиях ее довольно часто сопровождает сын, 25-летний Павел Табаков.

Ранее в этот же день Зудина обратилась к поклонникам в Инстаграме. Актриса поздравила подписчиков с вербным воскресеньем.

- Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю, - написала Марина в блоге.

Хотя Зудина ни словом не обмолвилась о скандальных откровениях Елены Прокловой, фолловеры решили, что она имеет в виду именно эту ситуацию. В комментариях подписчики принялись обсуждать заявление 67-летней актрисы. Многие осудили Елену за чрезмерную откровенность, и адресовали вдове Табакова слова поддержки. На одно из обращений Зудина ответила: «Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее».

Актриса выбрала для церемонии длинное черное платье с соблазнительными вырезами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова в 1995 году. Между супругами была 30-летняя разница в возрасте. Табаков начал встречаться с Мариной в 1985 году, когда она была его студенткой. Мэтр тогда был женат. В браке с Олегом Табаковым Зудина родила двоих детей – сына Павла и дочь Марию.