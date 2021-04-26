Роскошная Снигирь и неузнаваемая Догилева: Звезды блеснули нарядами на премии «Ника»

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном «Крокус Сити холле» 25 апреля прошла традиционная ежегодная церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника». Из-за пандемии коронавируса в прошлом году она не проводилась, и в нынешнем ее организаторы решили наверстать упущенное. Вручение проходило сразу за два года – за 2019 и 2020. О том, что COVID-19 по-прежнему не дремлет, напоминал полупустой зал с шахматной рассадкой, где свободные места были отмечены золотыми воздушными шариками.

Перед началом церемонии звезды кино и телевидения в вечерних нарядах позировали фотографам на красной дорожке. Самой красивой парой вечера, бесспорно, стали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. 37-летняя актриса получила «Нику» за исполнение роли в международном телевизионном проекте – сериале «Новый папа» Паоло Соррентино. Снигирь пришла на церемонию в длинном белом платье с корсетом, которое дополнила прическа в голливудском стиле. Ее спутник был как всегда расслаблен и богемно небрежен - очевидно, что Евгений не придает слишком большого значения своему внешнему виду.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая звезда Comedy Woman Елена Борщева выбрала яркий наряд – оранжевое платье в пол. Артистка пришла на церемонию вместе с 14-летней дочкой Мартой, которую она родила в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем.

Елена Борщева с дочкой Мартой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Догилева получила «Нику» за лучшую роль второго плана в фильме «Доктор Лиза». 64-летняя актриса пришла в черно-белом брючном костюме. Поклонники, давно не видевшие звезду фильма «Блондинка за углом», не могли не отметить, что артистка набрала несколько килограммов. Сама Догилева изменения в своей внешности объясняет возрастом: "Я перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю», - рассказывала она ранее.

Татьяна Догилева.

После развода с бизнесменом Николаем Разгуляевым Ольга Кабо не так часто выходит в свет. Расставание и дележ имущества через суд стоили актрисе немалых душевных сил. К счастью, на ее внешнем виде это совсем не сказалось. 53-летняя актриса по-прежнему выглядит так, словно узнала секрет вечной молодости. Стройная, подтянутая, сияющая – и платье в греческом стиле с золотистыми туфельками это только подчеркнули.

Ольга Кабо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Зудина в этот вечер появилась на премии в одиночестве, хотя в последнее время на светских мероприятиях ее все чаще сопровождает сын, 25-летний Павел Табаков. 55-летняя вдова Олега Табакова пришла в черном платье с разрезами, которые она поспешила прикрыть кожаным жакетом.

Марина Зудина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Церемонию открыл президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский. 83-летний мэтр пришел на церемонию без жены Юлии Высоцкой, что, впрочем, не помешало супругам собрать все главные награды. Картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила «Нику» в категории "Лучший фильм". А Юлия Высоцкая стала обладательницей премии за лучшую женскую роль в той же ленте.