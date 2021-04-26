Без бриллиантов, в мужских штанах и платье: лучшие и худшие наряды Оскара-2021

Зендая выбрала ядовито-желтое платье Valentino с топом-бра и шлейфом Фото: REUTERS

Стилисты и модницы всего мира ждут церемонию вручения премии «Оскар», чтобы полюбоваться на шикарные платья звезд. Как правило, актрисы тщательно выбирают наряды и украшения, заранее перебирая и утверждая модели, которые им дают напрокат модные и ювелирные дома. Редко кто рискует и соглашается щеголять в своем наряде. Но пандемия внесла коррективы в жизнь Голливуда. И в 2021-м году на «Оскаре» очень мало бриллиантов и много стилистических недочетов даже у тех артисток, кто раньше не ошибался. От массивных и дорогих украшений звезды стали отказываться, чтобы подчеркнуть солидарность с непростым периодом пандемии. Кстати, организаторы заранее предупреждали, что из-за COVID-19 красная дорожка будет не такой многолюдной, как раньше. Поэтому образы немногочисленных ярких звезд мы со стилистом Анваром Очиловым рассматривали особенно внимательно.

45-летняя Риз Уизерспун стала самой яркой и обсуждаемой актрисой церемонии. В этом году расстелили не красную звездную дорожку, как это обычно бывает, а ярко-розовую. Поэтому платье Уизерспун не слилось с ковром. Стилист Анвар Очилов не очень доволен в этот раз образом «блондинки в законе»: «Кажется, что аксессуары к алому плиссированному платью Dior актриса подбирала сама, она спешила и в последнюю минуту нацепила, что нашла. Иначе невозможно пояснить появление абсолютно не сочетающегося с этим нарядом черного пояса с золотой пряжкой. С открытыми плечами удачно смотрелись бы не распущенные волосы, а собранные в небрежный пучок».

45-летняя Риз Уизерспун стала самой яркой и обсуждаемой актрисой церемонии Фото: REUTERS

Несмотря на непродуманный образ актрисы и продюсера (Риз продюсировала сериал «Большая маленькая ложь» и другие проекты) она одна из немногих коллег, кто рискнула и пришла в неприлично дорогих «брюликах»: кольца, браслет, серьги – украшения абсолютно не сочетаются с выбранным образом. Цена платья, как у Риз Уизерспун, варьируется в ценовой категории от 1 млн. руб. Стоимость всех нарядов актрис на церемонии стартует от этой отметки и может колебаться в пределах 1 – 1,5 млн. руб. Стоит отметить, что Риз Уизерспун в отличной форме – нет традиционного для ее коллег перебора с пластикой и уколами красоты. Естественные мимические морщины, носогубные складки и свои скулы – за сохранение всего этого уже можно хвалить актрису.

74-летняя Гленн Клоуз пришла в Armani Prive. Наш стилист Очилов в восторге: «Перчатки, брюки вместе с кружевным платьем – смело, круто и удачно! Назовем этот стиль английским шиком. Актриса так умело комбинирует элементы мужского гардероба с элементами стиля эпохи Возрождения. Сейчас модно сочетать вещи разных стилей, но редко кому удается при этом быть не смешным. Здесь же Клоуз демонстрирует безупречное чутье - она будто внутри индустрии моды и решила всем показать, что значит 2021 год на модной передовой. Ее элегантный жёсткий образ удался, еще благодаря грамотным оттенкам синего. Ну и макияж – всем на заметку!»

74-летняя Гленн Клоуз пришла в Armani Prive Фото: REUTERS

73-летняя Юн Е-джон забрала свой «Оскар» как лучшая актриса второго плана (фильм «Минари») в платье от Christian Dior. «Актриса создала нежный образ - небрежный пучок и классической крой платья подчеркнули женскую красоту. На нее приятно смотреть – глаз радуется!» - доволен стилист. Тот случай, когда все закрыто, крой платье простой – а рассматривать и хвалить хочется. Это все потому, что актриса нашла свое платье и выбрала наряд в том стиле, в каком она носит одежду в обычной жизни. Вот так и вышла на дорожку в полной гармонии с собой и брендом.

Юн Е-джон забрала свой «Оскар» как лучшая актриса второго плана Фото: REUTERS

35-летняя Аманда Сейфрид пришла в платье Armani Privе. Красное, пышное – такие «зефиринки» носили еще год назад. Платье похожего кроя часто можно встретить на аниматорах, которые ведут детские дни рождения на Рублевке и Новой Риги -- у детей наших звезд. Но спишем этот прокол на пандемию. Аманде идет пышная юбка в пол и оригинальное декольте – пожалуй, что это единственный не кукольный элемент платья. Статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» («Манк») Сейфрид в итоге не получила.

Аманда Сейфрид пришла в платье Armani Privе. Красное, пышное – такие «зефиринки» носили еще год назад Фото: REUTERS

30-летняя Марго Робби была удивительно хороша в Chanel – кажется этот образ очень даже в ее стиле. Звезда из «Однажды в Голливуде» сделал смелый выбор и угадала. Простое только на первый взгляд платье цветочного принта в пол на тонких бретелях превращает ее в нежную голливудскую диву. Удачный пример как платье делает женщину звездой дорожки – не надо парчи и колье – просто перемерьте сто нарядов, чтобы найти свой. Ну и небрежная укладка – верный ход. Давно пора отказаться от замысловатых кульбитов на голове в пользу естественных и небрежных (на первый взгляд) причесок.

Марго Робби была удивительно хороша в Chanel Фото: REUTERS

24-летняя Зендая выбрала ядовито-желтое платье Valentino с топом-бра и шлейфом. Топ-бра – главный тренд весны и лета 2021 года. Его теперь чаще всего носят с жакетами, реже под прозрачные блузки, а также в клуб и на вечеринки – с юбкой макси и бомбером. Возвращаясь в Голливуд – пользователи в социальных сетях уже похохотали над красавицей Зендаей: мол, нарядилась в платье задом-наперед. И правда – женщина красивая, а вот крой платья неудачный. Тот случай, когда хотела быть оригинальнее всех, а вышло – что смешнее.

Пользователи в социальных сетях уже похохотали над красавицей Зендаей Фото: REUTERS

54-летней Холли Берри больше 40 лет разве возможно дать? А платье знаменитая артистка выбрала такого фасона, который обычно не рекомендуют женщинам бальзаковского возраста. Холли Берри выгуляла наряд от Dolce&Gabbana. Кажется, что этот праздничный наряд хорош для подружек невесты на богатой свадьбе в подмосковной Барвихе. Но, учитывая сколько в Голливуде ждали настоящей красной дорожки – то будем считать, что именно Холли Берри воплощение американской мечты о празднике после длительного ожидания. Струящийся шелк, корсет, драпировка – все это очень празднично и красиво. Сиреневая «бабочка» практически слилась с непривычном цветом дорожки. Все было бы безупречно в крое платья, если бы не этот бант – непонятное нагромождение, которое спрятало идеальную фигуру актрисы.

Будем считать, что именно Холли Берри воплощение американской мечты Фото: REUTERS

39-летняя Хлоя Чжао получила статуэтку как «Лучший режиссер» «Лучшего фильма» триумфатора премии. Речь о картине «Земля кочевников». Хлоя Чжао вторая женщина в истории, которая получила режиссерский «Оскар». Ну а мы рассматриваем наряд победителя, которого не судят. Впрочем, критиковать здесь можно лишь неуместную (на взгляд стилистов) прическу: но так творческий человек самовыражается - передает настроение, возраст. Даже в своей оскароносной речи Хлоя вспоминала детство – вот и прическа выдает в ней «большого ребенка».

Белоснежные кеды впервые на дорожке «Оскара», но к образу очень даже подходят Фото: REUTERS

А платье у режиссера из жатого серебряного шелка Hermes – модное и удачное. Тут сразу парочка трендов – платье-водолазка, широкий рукав-плиссе, цвет и фактура ткани. Белоснежные кеды впервые на дорожке «Оскара», но к образу очень даже подходят. Хлоя после получения премии за свою «Землю кочевников» сказала душещипательную речь, где был такие слова: «Все люди с рождения от природы хорошие… Хотя иногда может показаться, что все наоборот, я всегда находила добро в людях, которых встречала везде, где бывала в мире…» Сейчас модные люди очень зло критикуют образ Хлои. А зря – платье-то крутое, скоро за такими будут гоняться модницы.

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