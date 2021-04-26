Постпредство России при ООН запустило проект «Чернобыль35»

В рамках этой инициативы представлены редкие архивные фотографии из фондов ТАСС, чьи фотокорреспонденты были среди первых представителей СМИ, допущенных на место аварии

Постпредство России и Беларуси при ООН запустили в соцсетях совместный документальный проект “Чернобыль35”, посвящённый 35-летней годовщине крупнейшей трагедии в истории атомной отрасли.

Он завершится сегодня, 26 апреля, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

В рамках этой инициативы представлены редкие архивные фотографии из фондов ТАСС, чьи фотокорреспонденты были среди первых представителей СМИ, допущенных на место аварии. Несмотря на огромные риски для здоровья и жизни, они с честью выполнили свой профессиональный долг.

Благодаря самоотверженной работе фоторепортеров мир получил возможность увидеть последствия страшной катастрофы и работу по их ликвидации.

Также в рамках проекта вниманию международной общественности представлены фотоснимки, сделанные уже в наше время. Они демонстрируют, как затронутые аварией территории выглядят сейчас, спустя 35 лет после трагедии.