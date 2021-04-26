В США судят выходцев из СССР за ограбление банков и отмывание денег

Члены группы арендовали депозитные ячейки в различных иностранных банках, а затем спокойно доставали деньги и драгоценности из соседних

Федеральная прокуратура Бруклина привлекла к ответственности трех выходцев из СССР по обвинению в ограблении банков и отмывании доходов от преступной деятельности. По мнению следствия, группе удалось похитить не менее $30 миллионов.

Согласно обвинительному заключению, Вэл Купер (Валерий Кононенко), Гарри Смит (Игорь Беркович) и Алекс Левин разработали и осуществили красивый план по ограблению иностранных банков, названный одним из прокуроров «голливудским», сообщает BBC.

Члены группы арендовали депозитные ячейки в различных иностранных банках, а затем спокойно доставали деньги и драгоценности из соседних. При этом эмигранты не взламывали замки, а пользовались ключами, изготовленными их сообщниками.

Вначале выбирались банковские ячейки, не попадающие в поле камер слежения, а затем замки обследовались с помощью бороскопа (оптического прибора для исследования труднодоступных участков пространства, например, полостей в различных механизмах).

Собранные данные передавались мастеру, который и изготавливал идеально подходящие ключи.

В дальнейшем ценности из ячеек извлекались, а сами замки тщательно закрывались, чтобы не вызвать подозрений.

В прокуратуре утверждают, что с 2015 по 2019 год троице удалось таким образом ограбить целый ряд банков в Восточной Европе и Франции и вынести из них ценностей на сумму не менее $30 миллионов.

При обыске в доме Купера-Кононенко правоохранители нашли наличные в большом количестве, драгоценности и ключи без номеров, а в арендованном складе обнаружился и сам бороскоп.

К слову, члены группировки уже попадали в поле зрения правоохранителей: Кононенко был осужден в 1986 году в СССР за кражу, а Левин, проходивший по делу о махинациях с ценными бумагами наряду с членами итальянской мафии и советскими эмигрантами в 1999 году получил два года тюрьмы.