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В мире26 апреля 2021 9:42

Итальянских мороженщиков поймали на бессовестном обмане покупателей

Власти хотят запретить им продавать воздух
Юрий МАЙБОРОДА
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Хитрые производители нашли способ увеличить свои доходы очень простым способом

Хитрые производители нашли способ увеличить свои доходы очень простым способом

Фото: REUTERS

В Италии решили положить конец обману покупателей традиционного мороженого.

Выяснилось, что многие производители увеличивают прибыль с помощью взбивания лакомства – в результате таких манипуляций под видом десерта покупатель приобретает до 80% воздуха.

Оказалось, что процесс производства мороженого, являющегося наряду с пиццей и пастой одним из гастрономических символов Италии, не регулируется ничем, кроме традиций.

Хитрые производители нашли способ увеличить свои доходы очень простым способом – во время приготовления мороженого в него подается сжатый воздух, а сам продукт интенсивно и длительно взбивается, сообщает Forbes.

Отныне при обнаружении подобных махинаций во время производства мороженого продавцов будут штрафовать на сумму до €10 тысяч. Кроме того, правительство вводит запрет на использование искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов – в составе мороженого должны быть лишь натуральные ингредиенты.

Любителям сладостей напоминают: если вы видите светящееся мороженое неестественного цвета – лучше пройти мимо, поскольку в таком продукте наверняка есть малополезные составляющие. Выбирая мороженое лучше остановиться на сезонных вкусах и добавках.

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