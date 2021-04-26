Конгресс США обсудит законопроект о выплатах репараций потомкам рабов

За рассмотрение законопроекта в комитете проголосовали исключительно демократы Фото: REUTERS

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 25 голосами против 17 принял решение, согласно которому на обсуждение парламентариев будет вынесен законопроект о создании комиссии по вопросам рабства и дискриминации, а также о выплате репараций потомкам рабов, проживавших на территории страны.

Согласно проекту закона, комиссия займется изучением вопросов рабства и дискриминации черного населения США с 1619 года. Позже будет принято решение о том, каким именно образом государство принесет извинения потомкам рабов, а также установлена сумма и форма выплаты компенсаций.

Примечательно, что за рассмотрение законопроекта в комитете проголосовали исключительно демократы. Однако их голосов хватило, чтобы вынести документ на рассмотрение Палаты представителей, которая должна будет принять решение о внесении проекта в Конгресс.

Джим Джордан, конгрессмен-республиканец от штата Огайо, прокомментировал решение юридического комитета:

– Потратить 20 миллионов долларов на комиссию, которая уже решила взять деньги у людей, непричастных к рабовладению, и отдать их людям, которые никогда не были в рабстве – это именно то, что делают демократы.

Ранее стало известно, что власти города Эванстон, расположенного в пригороде Чикаго, приняли решение о компенсациях за последствия рабства и дискриминации – тем, кого признают имеющими право на них, выплатят по $25 тысяч, сообщает usatoday.