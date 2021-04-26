Полнолуние 27 апреля 2021: прямая трансляция восхода Розовой Луны

Полнолуние 26 апреля 2021: прямая трансляция восхода Розовой Луны Фото: Shutterstock

В ночь на понедельник, 27 апреля 2021 года, Луна приблизится к Земле, и окажется в 357 615 километрах от нашей планеты. Жители Земли увидят полнолуние, и в результате на небе появится так называемая Суперлуна. Будет создано впечатление, будто спутник планеты невероятно огромный, и светит ярче, чем обычно.

В предыдущие ночи, субботу и воскресенье, Луна уже просвечивала сквозь облака почти полным диском, но дата наступления полнолуния – 27 число, а точное время – 06:33 по московскому времени.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. В этом веке спутник будет дважды на меньшем расстоянии. Эти Супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356448 км) и 6 декабря 2052 года (356 429 км).

В текущем году Суперлуния будут еще – 26 мая и 24 июня, когда Луна окажется в 357 462 и 361558 километрах от Земли, соответственно.

Многие говорят о том, что Суперлуния несут неприятности, поскольку, подходя близко к Земле, наш весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, оползни и серьезные техногенные аварии. Так, Суперлуние удерживая в напряжении примерно пару недель до и после восхода.

Напомним, что уже были несколько землетрясений: 22 апреля в Чили, 18 апреля в Японии, в Мьянме, на Тайване, в Иране, а 17 апреля в Греции и на Камчатке.