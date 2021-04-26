Зона отчуждения. 35 лет после Чернобыля

Дезактивация 4-го блока ЧАЭС с помощью вертолётов. Автор фото: Виктор ХАБАРОВ/ZERKALO

Оказывается, нет! Выращиваются породистые жеребцы, разводятся пчелы и прекрасно размножаются краснокнижные животные. Может, и люди туда скоро смогут вернуться? (Спойлер: нет!) Подробности из зараженной зоны с белорусской стороны в материале «Комсомолки».

НЕВИДИМЫЕ ТОЧКИ ВЕЗДЕ

Когда 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС, моя семья жила в Белоруссии, в городе Мозырь Гомельской области. Мы были соседями с Чернобылем. До станции - всего 90 километров по прямой. Мне тогда было 3 года, но отчетливо помню всеобщую панику. В детских воспоминаниях отложилась такая картина - я поднимаю с земли какой-то листик, а девочка говорит:

- Не трогай, сейчас везде радиация. От нее умирают.

Я, конечно, тогда не могла знать, что такое радиация, но осознание, что это очень опасно, было. Мне мерещились маленькие светящиеся черные точки на всем вокруг и обуревал ужас от осознания того, как жить. Вообще ничего не трогать, не есть, не пить? Потом нас отправили подальше - к бабушке. А потом наша семья вообще уехала из этих мест.

***

А Максим Владимирович Кудин работает в зоне отчуждения вот уже 17 лет. От простого лесника дослужился до замдиректора по научной части Полесского радиационного заповедника. Это на территории Белоруссии, в моей родной Гомельской области.

- Здравствуйте, как там у вас погода? - звоню я Максиму Владимировичу.

- Прохладно, дождик идет.

- Радиоактивный?

- …

Несмешная, конечно, шутка, и я чувствую напряжение на том конце провода. Кому понравятся такие вопросы? Тем более что Полесский радиационный заповедник - это зона отчуждения, входящая в «черный» 30-километровый радиус взорвавшейся станции. 217 000 гектаров некогда плодородной белорусской земли. В 1986-м отсюда выселили всех до одного. Тогда и создали здесь заповедник. И как бы ни успокаивало слух это благостное слово - это огромный кусок пораженной, тщательно охраняемой от непрошеных гостей земли.

Самого главного загрязнителя природы - человека - здесь, как и в печально известной Припяти, больше нет. А когда-то были фермы, заводы по производству комбикормов. Кое-где они даже остались, как и стога сена. Заготавливали, строили, а потом - БАЦ, и все. В опустевших за один день сельских школах валяются портфели и тетрадки. В домах время поглощает шторы, мебель, полы и стены. Всего в этих местах жили 22 500 человек в 90 деревнях, многие из которых известны еще с XVI века. А теперь они канули в Лету. Из деревушки Красноселье можно увидеть Украину, и единственное сияющее новизной строение - огромный саркофаг, под которым покоится источник всех бед, так громко заявивший о себе в 1986-м, - 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

СЕКРЕТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Про зону отчуждения вокруг города Припяти знает и слышал весь мир. За 35 лет там побывало несметное количество журналистов, туристов и сталкеров. Про то, что своя Припять, правда, в виде сотни брошенных деревень, есть и в соседней Белоруссии, слышали и знают очень немногие. Потому что туристов сюда начали пускать совсем недавно - с 24 ноября 2018 года.

- На Украине вся эта туристическая деятельность развивается с 90-х годов. И только за прошлый год там побывало больше 100 000 человек, - явно не очень доволен этим фактом Максим Кудин. - А все-таки это территория ядерной катастрофы, особая зона. И наш заповедник ни в коем случае не идет по пути массового потребителя - есть строгое госрегулирование, мы не отдали этот вопрос на откуп частным лицам. И я бы вообще не применял такое слово, как «туризм». У нас это называется «посещением заповедника», и число приезжающих строго ограничено - в 2020-м побывало всего 655 человек. Зону отчуждения надо оставить такой, какая она есть, а не развивать тут факторы беспокойства для животных в виде толп туристов и гостиниц.

Рассказов о посещении Полесского заповедника в сети уже немало. Вот, например, сталкеры (hawat.by), побывавшие здесь на экскурсии и облазавшие с дозиметром все, что можно, описывают увиденное: «Чуть отъехали от ворот, и уже 1,5 мкЗч/час. А неопасным уровнем считается до 0,3 мкЗч/час. Начинаешь углубляться в зону отчуждения - уровень радиации растет. Асфальтированная площадка, расположенная в торце школы (деревня Оревичи, что недалеко от реки Припять. - Ред.), обильно заросла красивыми суккулентами. Решив изменить дозу излучения, мы были удивлены - 176 мкР/час. Это почти в 9 раз выше нормы! Такой уровень фона показывает, что под растительным покровом скрываются «горячие» частицы. А они, в случае попадания внутрь организма, представляют серьезную опасность».

Вот тебе и красивые цветочки!

- Скорее всего, на этой площадке проводили дезактивацию людей или техники. - комментирует Максим Владимирович. - Вообще параметры излучения на всей территории заповедника раскинуты мозаично. Где-то выше, где-то ниже.

- А в Припять через вас можно попасть? А то пишут тут в интернете, что есть такая возможность.

- Нет. Нас разделяет река. Моста давно нет, так что это все байки. Говорю же, официально попасть к нам можно только через администрацию, только официальными маршрутами - их у нас 7. Никакого сталкерства и нелегального туризма у нас, с белорусской стороны, нет. Законодательство очень строгое, заповедник охраняется пятью ведомствами, плюс видеонаблюдение по всему периметру.

Зато без толп туристов все эти годы у себя на территории белорусские ученые скрупулезно все измеряли, исследовали и записывали. Выяснили много полезного. Например, что больше всего загрязнен 10-сантиметровый слой на дне рек. Что больше всего цезия-137 накапливают рыбы-хищники - щука и окунь. Что если рядом с соснами растут березы, то накопление стронция-90 и цезия-137 значительно уменьшается.

Украина.Зона отчуждения, Город Припять, вид с крыши высотки на улице Героев Сталинграда на ЧАЭС, радиационный фон составляет 0,36 мЗв/час, немного выше нормы. Фото: Олег ЧИРКОВ

- У нас в заповеднике работают 730 человек. В основном вахтовым методом, - рассказывает Кудин. - Я руковожу научной частью. Наши наработки по изучению влияния радиации уникальны. На основе полученных данных можно лучше понимать происходящие процессы, строить прогнозы по очищению загрязненных земель до безопасных уровней. Ежегодно к нам приезжают специалисты МАГАТЭ, ОБСЕ и других научных институтов разных стран. После аварии на Фукусиме были японцы, искали помощи по преодолению последствий.

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЧЕЛОВЕК СТРАШНЕЕ РАДИАЦИИ

- Как природа пережила случившееся? Что было в первые годы и что сейчас?

- Поначалу все было печально, дозы были очень большие, многие виды растений исчезли, а другие сильно пострадали. Больше всего от радиации погибали сосны. В дни аварии между АЭС и Припятью образовался рыжий лес из пораженных хвойных. Но сейчас уже нет такого. Со временем жизнедеятельность организмов нормализовалась. Природа здесь буйствует в полную мощь, лес разрастается (а он, как уже установлено, максимально блокирует вторичный перенос радионуклидов). Представляете - огромная территория, не тронутая человеком, в самом центре Европы!

- То есть олени трехголовые у вас не ходят?

- Ой, ну сколько можно спрашивать все эти глупости про трехрогих и трехголовых оленей? Я такого никогда не видел и про такое не слышал ни у нас, ни на Украине. И вообще эти вопросы меня немного выводят из себя, потому что они дилетантские. - Спокойный и уравновешенный Кудин чуть не положил трубку. - Нет здесь критических показателей радионуклидов. Да и у животных продолжительность жизни небольшая, и они не набирают таких доз, чтобы происходили генетические мутации.

- Вы хотите сказать, что они совершенно здоровы? И радиация им нипочем?

- Процитирую одного вашего российского ученого - в нездоровой среде здоровых быть не может. То, что фенотипических проявлений нет, еще ни о чем не говорит. Вполне возможно, есть какие-то изменения на тканевом, клеточном уровне. Я уверен: чем выше уровень исследования, тем больше может быть найдено изменений. Пока же, скажем так, на уровне популяций животные чувствуют себя, как на чистых территориях. Что касается вашего вопроса про «не страдают ли», отвечу, что нет. Потому что нет главного для них внешнего раздражителя - человека.

ЗДЕСЬ ТЕПЕРЬ ЖИВУТ КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ И РАСТЕНИЯ

Разговорившись, я поняла почему Максиму Владимировичу так не понравились мои вопросы. На учете у белорусских ученых каждый зверь, что поселился или родился здесь за 35 лет. За ними наблюдают, их изучают. Их любят. Выяснилось, что в заброшенных домах прекрасно себя чувствуют совы и не только! Барсуки, рыси тоже давно облюбовали все эти покинутые человеком жилища и прекрасно размножаются, наращивая свою популяцию. Этой теме посвящена целая пятилетняя научная программа заповедника.

- В 1996 году сюда к нам в качестве эксперимента были завезены 16 особей зубра, - рассказывает Кудин. - За годы они прекрасно размножились, и теперь их уже 184. А еще у нас здесь живут 40 рысей, 1800 лосей. А благородных оленей около 700. И если раньше мы чаще всего наблюдали у лосих только по одному лосенку, то теперь, как правило, их два, а порой и три. Вообще наш заповедник - единственная территория в Белоруссии, где популяция краснокнижного большого подорлика (большая хищная птица, похожая на орла. - Ред.) растет! Их у нас больше 13 пар. Всего же тут обитает 232 вида птиц, 61 из которых в Красной книге. И растения редкие встречаются.

Но и это еще не все чудеса дикой природы. 14 лет назад благодаря (извините за такое слово) чернобыльской катастрофе в Белоруссии появился новый вид животных, которых до этого никогда тут не было. Нет, не каких-нибудь мутантов, да простит мою фантазию Кудин.

- К нам, спасаясь от факторов беспокойства, перебрался с территории Украины табун лошадей Пржевальского. Это последние в наше время представители диких лошадей. Здесь у нас их 30 особей.

- А стаи одичавших за 35 лет бывших домашних вы не встречали никогда?

- У нас на территории нет таких. Но я слышал, что есть вроде бы стая диких коров с украинской стороны. И сам был такой информацией обескуражен.

ПЛЕМЕННЫЕ ЛОШАДИ И УСЛОВНО ЧИСТЫЙ МЕД

И опять пишу фразу: «Но и это еще не все!» В заповеднике есть и экспериментально-хозяйственная часть - на периферийных, далеких от украинских границ зонах. Здесь заготавливают древесину. Разводят племенных лошадей - их сейчас в питомнике 380 голов. И держат 5 пасек!

- В 1996 году по поручению президента мы стали пробовать заготавливать мед. Начали с 10 пчелиных семей. Существовал такой миф, что мед радиацию не накапливает, - рассказывает Кудин. - Оказывается, накапливает, и еще как. Чем ближе к АЭС, тем больше. Несколько лет ушло у нас на тщательный подбор места, где можно разместить пасеку. Разбили поля в безопасных зонах, засеяли их медоносами. Пчелы далеко не улетают, - предвосхищает мой вопрос Кудин. - И сейчас мы заготавливаем около 6 тонн меда. Само собой, вся продукция проходит тщательный дозиметрический контроль.

Ученые уже местное население, что живет недалеко от заповедника, проинструктировали, как заниматься пчеловодством. Так потихоньку отвоевывают белорусы у радиации свою землю. Принцип понятен - чем дальше от АЭС, тем чище земля. Да и времени уже достаточно прошло.

- Может, и людей скоро можно будет сюда обратно заселить?

- Нет. Учтите, что здесь лежит плутоний и стронций. И физику распада радионуклидов мы никак не поменяем, как бы ни хотелось. Когда еще только случилась авария, рассматривали три варианта возможного сценария использования этой земли: заповедник, возвращение территорий людям, место захоронения радиоактивных отходов, комбинированный тип. И пока, как видите, из всех сценариев выбрали заповедник. За 35 лет 20 гектаров сопредельной земли вернули в хозяйственный оборот.

Белоруссия. Гомельская область. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А те, кто здесь жил когда-то, могут попасть на территорию?

- Только в дни поминовения усопших приезжают проведать могилки. Ни одного самосела на территории зоны отчуждения в Белоруссии нет. На Украине их, насколько я знаю, больше 200 (на самом деле больше. - Ред.).

- Вам лично не страшно? Не боитесь радиации?

- А вы не боитесь? На пляже в Бразилии уровень дозы внешнего облучения 70 млЗ/час. В индийском штате Керала - 150 млЗ/год. Есть и другие неожиданные места с большой радиацией. Так что заповедник с точки зрения экологии - одно из самых чистых мест, но с точки зрения радиоактивного загрязнения - самое грязное. Да и работают у нас люди осознанные, с пониманием вещей и правил техники безопасности. Кстати, много есть исследований на тему радиофобии, от которой вреда не меньше, чем от радиации. Люди, которых экстренно сорвали с насиженных мест в 1986 году, сильно болели, умирали, так и не привыкнув к новым местам.

***

Сколько еще десятилетий должно пройти, чтобы здесь поселился человек, неизвестно. А может, даже никогда... Совсем скоро оставшиеся здесь здания сровняются с землей, металл старых тракторов превратится в труху. Лес поглотит все вокруг. Природа победит радиацию.

Чернобыль стал горьким уроком для всей атомной промышленности мира. Но, к счастью, авария повлияла на развитие технологий, а главное, на людей и их отношение к безопасности и ответственности за этот хрупкий мир. Сегодня с уверенностью можно говорить, что сценарии развития ситуации, как на 4-м энергоблоке ЧАЭС, невозможны.

Подверстка:

Как авария повлияла на совершенствование реактора РБМК (который взорвался в Чернобыле):

- активная зона таких реакторов переведена на уран-эрбиевое топливо с обогащением 2,8%. Это привело к снижению коэффициента реактивности в 9 раз;

- усовершенствована аварийная защита реакторной установки (увеличено количество стержней аварийной защиты);

- увеличен оперативный запас реактивности до 43 - 48 регулирующих стержней;

- внедрены механизмы быстрой аварийной защиты, которая срабатывает теперь за 2,5 секунды;

- установлены дополнительные кластерные поглотители;

- увеличено количество внутриреакторных датчиков контроля нейтронного потока, контролирующих поля энерговыделения;

- внедрена система сейсмической защиты реакторной установки при землетрясении;

- в проекты энергоблоков включена противоаварийная мобильная техника для предотвращения и ослабления последствий запроектных аварий.

Историческая справка:

26 апреля 1986 года - черный день в мировой истории. В этот день 35 лет назад в 1:23 на 4-м атомном реакторе Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Случилась крупнейшая техногенная катастрофа в мировой истории - огромные массы радиоактивных веществ разлетелись вокруг на сотни тысяч гектаров. А зараженное облако два раза обогнуло Землю.

С этого момента пришло осознание возможной цены комфорта, и жизнь во всем мире никогда уже не стала прежней. А в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС вообще остановилась. 120 000 человек были экстренно, в течение буквально нескольких суток, выселены с родных мест из-за радиации. И до сих пор 460 000 га земли в самом центре Европы (территории РФ, Белоруссии и Украины) называются зоной отчуждения, где все, что осталось от человека, - опустевшие, полуразрушенные города, ржавые останки техники, стаи диких животных. Черное место на карте мира. Страшное и уникальное в своем роде.