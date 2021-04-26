В семье бывшей жены Евгения Петросяна произошла трагедия

Речь пойдёт об Анне Козловской — второй жене Евгения Петросяна. Она была дочерью актрисы Галины Сергеевой и известного оперного тенора и режиссёра Ивана Семёновича Козловского.

Речь пойдёт об Анне Козловской — второй жене Евгения Петросяна. Она была дочерью актрисы Галины Сергеевой и известного оперного тенора и режиссёра Ивана Семёновича Козловского. О бывшем тесте Петросяна можно рассказывать долго, почти 30 лет он служил в Большом театре, и с первых лет исполнял главные роли во многих операх, активно гастролировал, создал и возглавил Государственный ансамбль оперы СССР, а так же был любимым певцом Сталина и лауреатом двух Сталинских премий первой степени. Слава отца не могла оставить Анну равнодушной и с раннего детства девочка мечтала о сцене.

Это стремление привело её на учёбу в Мастерскую эстрадного искусства, где девушка встретила молодого Евгения Петросяна. К тому времени Анна окончила филфак МГУ и успела дважды развестись. А у Евгения на момент знакомства были жена и дочь. Но красота Анны Козловской околдовала артиста, и его не смутило ни собственное семейное положение, ни то, что его новая избранница была на 7 лет старше него. Вскоре пара сыграла свадьбу, но брак оказался недолгим. Спустя пару лет Анна влюбилась в грека Костаса Варналиса и подала на развод. Всего у Козловской было пять мужей. Она умерла в 2007 году в Москве в возрасте 69 лет.

У Анны Козловской большая и очень интересная семья, объединившая талантливых людей не только из мира творчества, но и науки. Муж племянницы артистки Михаил Проскуряков был из рода учёных. Его отец Николай Проскуряков внёс неоценимый вклад в строительную индустрию СССР и по сути стал её создателем. Он руководил восстановлением Севастополя после Великой Отечественной войны и Днепровской гидроэлектростанции и стал почётным строителем Москвы и Севастополя. По его стопам пошли и сыновья Константин и Михаил.

Константин С 1959 года по настоящее время работает в Московском энергетическом институте на кафедре АЭС, а в 1986 году он был экспертом Правительственной комиссии по расследованию чернобыльской аварии. Сейчас Константину Николаевичу 88 лет, и он продолжает научную и преподавательскую деятельность. Несколько лет назад его включили в число лучших преподавателей России в рамках проекта «Золотые Имена Высшей Школы».

Его младший брат Михаил выбрал немного иной вектор научной деятельности: математику и геометрию. Но, в отличие от Константина Николаевича, в последнее время из-за состояния здоровья он завершил рабочую деятельность и ушёл на пенсию. Несколько дней назад стало известно о кончине Михаила Проскурякова.

— Поступило сообщение об обнаружении тела 86-летнего мужчины без следов насильственной смерти. У погибшего имелись хронические заболевания, онкология, — сообщил источник kp.ru.

Тело Михаила Николаевича обнаружила его супруга Анна Козловская-Тельнова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жены Петросяна: Одна все моложе, другая все дороже

74-летний артист подарил своей молодой музе роскошный отдых в Эмиратах (подробнее)