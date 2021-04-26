Косторная выполнила условие Тутберидзе, которое поставили перед Аленой после возвращения в "Хрустальный"

Алена Косторная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фигуристка Алена Косторная смогла сделать то, что от нее хотели после возвращения в группу к Этери Тутберидзе. Чистый тройной аксель был для чемпионки Европы 2020 года одним из главных для того, чтобы спокойно кататься в "Хрустальном".

Алена смогла прыгнуть тройной аксель, один из элементов ультра-си, на шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Представление прошло накануне в Ташкенте. Да, Косторная допустила небольшую помарку, сделав степ-аут. Но все-таки это остается фактом - триксель снова с 17-летней Косторной. Короткий видеоролик был выложен в официальной фан-группе Алены Косторной.

Алена Косторная уже не раз появлялась на прокатах шоу команды Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отметим, что Алена Косторная ранее являлась одной из главных в российском фигурном катании по исполнению тройного акселя. Благодаря этим элементам она одерживала ряд своих самых громких побед в карьере - на чемпионате Европы 2020, в финале серии Гран-При. Прошлый сезон она провела в академии Евгения Плющенко.

Однако же после финала Кубка России Косторная приняла решение вернуться в "Хрустальный". И восстановление трикселя в кратчайшие сроки стало одним из условий, которые ей поставили в команде Тутберидзе. Алена уже не раз появлялась на шоу Тутберидзе, и в Ташкенте зрители наконец-то увидели тройной аксель Косторной.