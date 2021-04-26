Российские теннисисты становятся лидерами мирового спорта

Аслан Карацев продолжает зажигать на крупных турнирах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выскочив, как чертик из табакерки, Аслан Карацев продолжает зажигать на крупных турнирах. Впервые 27-летний российский теннисист блеснул в феврале на Australian open-2021, где он через квалификацию дошел до полуфинала. А там его смог остановить лишь Новак Джокович.

И вот на прошлой неделе Карацев в четвертьфинале турнира АТП-250 в Белграде взял у серба реванш – сенсационно обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира в трех сетах (7:5; 4:6; 6:4). А потом Аслан пробился в финал, где в воскресенье уступил игроку первой десятки итальянцу Матео Береттинни (1:6; 6:3; 6:7).

Даниил Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты отмечают, что это огромный успех для Карацева, ведь он теперь смог отличиться и на грунтовых кортах. А это значит, что Аслан универсальный игрок, который может блеснуть и на «Ролан Гаррос» (стартует в Париже 30 мая).

Любопытно, что выход в финал турнира АТП Аслана Карацева для российских теннисистов стал уже седьмым в этом году. При этом Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев выиграли по одному титулу. Для Карацева победа в Дубае стала первой в карьере.

Кстати, Андрей Рублев по пути к победе в Монте-Карло победил самого Рафаэля Надаля. Так что у наших ребят в этом году есть победы над двумя лучшими теннисистами мира.

Аслан Карацев, дойдя до финала в Белграде, поднялся в мировом рейтинге на 27-е место и вернулся на 5-е в гонке АТП. Больше очков этом году набрали только Циципас, Рублев, Джокович и Медведев. И даже Надаль, который только что выиграл турнир в Барселоне, идет в гонке на 8-м месте.

Андрей Рублев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг АТП. 26 апреля 2021

1. Новак Джокович - 11 963

2. Рафаэль Надаль - 9 810

3. Даниил Медведев - 9 700

4. Доминик Тим - 8 365

5. Стефанос Циципас - 7 980

6. Александр Зверев - 6 125

7. Андрей Рублев - 6 000

8. Роджер Федерер - 5 875

9. Диего Шварцман - 3 765

10. Маттео Берреттини - 3 568

11. Роберто Баутиста - 3 090

12. Пабло Каррено - 3 015

13. Давид Гоффен - 2 885

14. Денис Шаповалов - 2 820

15. Гаэль Монфис - 2 770

16. Хуберт Хуркач - 2 600

17. Григор Димитров - 2 576

18. Янник Синнер - 2 548

19. Милош Раонич - 2 495

20. Феликс Оже-Альяссим - 2 418

21. Стэн Вавринка - 2 358

22. Кристиан Гарин - 2 318

23. Карен Хачанов - 2 280…

27. Аслан Карацев - 2 087…

Гонка АТП

1. Стефанос Циципас – 2 840

2. Андрей Рублев – 2 490

3. Новак Джокович – 2 320

4. Даниил Медведев – 2 130

5. Аслан Карацев – 1 505

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