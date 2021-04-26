В Испании 22 человека подцепили ковид от мужчины, пришедшего на работу с температурой

Болезнь диагностировали у 5 человек, которые один за одним оказались на изоляции Фото: REUTERS

Иногда наплевательское отношение к собственному здоровью приводит к печальным результатам не только для самого больного, но и для его окружения. Типичным примером этого стал случай 40-летнего жителя города Манакор испанского курорта Майорки, который из-за своей халатности не только сам заразился коронавирусом, но и инфицировал 22 человека из своего окружения. Это первый случай подобного «суперносителя», (как прозвали его в СМИ) на острове с начала эпидемии.

Как сообщает местная полиция в своем «Твиттере», власти сразу же начали расследование, когда стало понятно, что на острове произошла локальная вспышка COVID-19. Постепенно сужая круг подозреваемых, они и вышли на мужчину латиноамериканского происхождения.

Выяснилось, что, несмотря на явные симптомы, житель Майорки даже не думал соблюдать самоизоляцию. Когда термометр, установленный при входе на работу, показал у него температуру в 40 градусов, руководство испанца приказало ему идти домой, но мужчина отказался, решив вместо это пошутить над коллегами. Он ходил по офису, приспуская маску рядом с коллегами, и буквально обкашливал сослуживцев со словами «Я вас всех заражу коронавирусом». И как настоящий мужчина сдержал свое обещание - болезнь диагностировали у 5 человек, которые один за одним оказались на изоляции, что, кстати, чуть не разорило владельца компании. Физиономию коллеги шутнику не разбили, зато охотно рассказали о его проделках полиции.

Потом правоохранители вышли на спортзал, где преступник спокойно тренировался несмотря на явные симптомы простудного заболевания. Помимо работы он успел инфицировать и своих родственников, включая ребенка.

Как выяснилось, почувствовав недомогание, мужчина сдал ПЦР-тест на коронавирус, но решил не терять времени, и пока ждал результата, вел обычную жизнь без намека на соблюдение каких-либо самоограничений. В результате, по оценкам властей, мужчина напрямую заразил восемь человек, а те в свою очередь инфицировали еще 14 до момента обращения в больницу.

Теперь подобная беспечность дорого обойдется испанцу, ведь его обвиняют в сознательном нанесении ущерба физическому здоровью нескольких человек, а с учетом действующих в Испании ограничений власти могут весьма жестко наказать обвиняемого в качестве примера остальным.