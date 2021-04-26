Мошенники развели супругу знаменитого советского генерала на 6 миллионов

Геннадий Петухов был начальником Технического управления капитального строительства Министерства обороны СССР. Фото: RuCompany.ru

Геннадий Петухов был начальником Технического управления капитального строительства Министерства обороны СССР. Он закончил службу в звании генерал-майора, и был важной фигурой в военно-строительном комплексе. Петухов отвечал за проектирование и строительство объектов оборонного, жилищного и социально-культурного назначения и был удостоен за свою работу ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многих других медалей. В 2008 году Геннадий Петухов скончался, ему было 72 года.

У генерал-майора осталась супруга - Капиталина Петухова, она и унаследовала его дом в деревне Шульгино рядом с подмосковной Барвихой, где жила последние годы. Сейчас женщине 73 года. Недавно она стала жертвой телефонных мошенников. Она находилась в своём доме, когда раздался телефонный звонок.

Голос в трубке уверял, что сбережения женщины пытаются украсть и нужно срочно перевести их на безопасный счёт, который ей сообщат. Женщина испугалась и согласилась выполнить все указания звонившего. Для этого ей нужно было отправиться в банк снять деньги со своих счетов и перевести их во временную безопасную ячейку. А как только угроза кражи будет устранена, деньги сразу вернут. Так утверждал голос в трубке. Женщина подчинилась, и всё сделала, как ей рекомендовали. Но устранить угрозу сразу не удавалось и звонки повторялись вновь и вновь.

Капиталина Петухова снова и снова переводила деньги. Так продолжалось около 2 недель. Потом звонки прекратились, но возвращать деньги никто не спешил, а по номерам, с которых ей раньше звонили, перестали брать трубку. Тогда пенсионерка забеспокоилась и написала заявление в полицию.

— Поступило обращение от 73-летней гражданки, о том, что 23 марта по 15 апреля неизвестные лица завладели мошенническим способом её денежными средствами, которые она вносила путём зачисления в банкоматы. Ущерб составил 6 022 000 рублей.

Теперь по данному факту полиция проводит проверку. А саму вдову генерала ознакомили с информацией о телефонных мошенничествах.

Теперь по данному факту полиция проводит проверку. А саму вдову генерала ознакомили с информацией о телефонных мошенничествах.