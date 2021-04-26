Адвокат рассказал, какой срок может грозить актеру Александру Палю

В одном из недавних интервью Александр Паль внезапно признался, что иногда у него случаются внезапные приступы ярости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Модный актер Александр Паль оказался в центре скандала. Звезда фильма «Горько!» и сериала «Толя Робот» оказался фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Заявление на Паля написал бывший хоккеист Кевин Антипов. По его словам, в ночь на 24 апреля актер напал на него в Малом Левшинском переулке и несколько раз ударил по лицу. Однако в больницу Антипов попал лишь на следующий день, когда боль в скуле стало невозможно терпеть. Врачи сделали рентген: перелом.

По одной из версий, в тот вечер Паль и Антипов отдыхали в одной истории, поссорились и вышли «поговорить» на улицу.

Итак, уголовное дело. Что теперь грозит Александру Палю.

Стоит отметить, что в интервью актер не раз вспоминал о своей «криминальной» юности на окраине Челябинска. Самое яркое:

- В старших классах регулярно дрался. В разговоре с Юрием Дудем Паль рассказывал, когда однажды был жестко избит на «стрелке» с влиятельной местной группировкой, куда его позвал приятель. В массовом побоище поучаствовали около ста человек.

- В 17 лет был задержан за попытку угона машины - они с приятелем пытались увезти, толкая, чужую машину. В отделе полиции он провел пять часов, но в итоге были отпущен.

- В школьные годы мечтал стать криминальным авторитетом - прятал под партой книгу «Я - вор в законе» и увлеченно читал ее прямо на уроках.

Потом вдруг увлекся литературой и в итоге уехал в Москву, поступать «на актера».

Собственно, в большом кино он дебютировал ролью гопника - в фильме «Горько!» Паль сыграл бритого наголо брата жениха, который только что вернулся из тюрьмы и всячески поддерживает в семье тюремные порядки.

А в одном из недавних интервью Александр Паль внезапно признался, что иногда у него случаются внезапные приступы ярости. Речь шла об агрессии на дороге.

- Я могу сильно вспылить, когда мне хамят в потоке, когда подрезают. Мне прямо крышу срывает! - признался Паль в разговоре с «Афишей Daily». - Года два назад один человек меня очень жестко подрезал и показал мне фак. Я попросил его остановиться, а он продолжал тыкать в меня средним пальцем и обгонять.

По слова актера, на заднем сидении у него лежала клюшка для гольфа. Ею он и воспользовался.

- На ходу, где-то километров 100 скорость, на Ленинградке я достал эту клюшку и стал бить ему по стеклу. Он попытался меня бортануть, чуть не сломал руку. Но я проводил его до самого конца трассы.

Тот случай, в отличие от истории с избиением хоккеиста, в сводки не попал.

- По статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» уголовное дело квалифицируют, если у пострадавшего лишь временное нарушение здоровья, - обьясняет «Комсомольской Правде» адвокат Леонид Ольшанский. - Максимальное наказание - штраф до 40 тысяч рублей или арест сроком до 4 месяцев. Но в подобных случаях, как правило, все заканчивается либо условным сроком, либо обязательными работами, когда осужденный в течение определенного судом количества часов (по статье - до 480 часов) может мести улицы или заниматься другой полезной деятельностью. Но если вдруг выяснится, что один человек избил другого из хулиганских побуждений, использовал оружие или каких-то предметов в качестве оружия - штакетник, например, схватил - то это более серьезная часть той же статьи. Там может быть и до 2 лет лишения свободы.

Кстати, вчера вечером в Москве вручали кинематографическую премию «Ника». Юлий Гусман (как положено!) развернул на сцене конверт и объявил победителя в номинации «Лучшая мужская роль»:

- Александр Паль, фильм «Глубже»!

А Паль не вышел. В это время он сидел на допросе в полиции. Вместо него за статуэткой выскочила девушка-агент. Она скромно сообщила, что Александр не смог приехать...