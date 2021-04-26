Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам в 2020 году

Россия умудряется «по дешевке» создавать такую боевую технику, которая значительно превосходит аналогичную американскую Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), человечество продолжает щедро раскошеливаться на свои боевые «латы». Например, в 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. Ну а кто же тут впереди планеты всей? Вот вам пятерка лидеров: США - $778 млрд, Китай - $252 млрд, Индия - $72,9 млрд, Россия - $61,7 млрд, Великобритания - $59,2 млрд. На них пришлось 62% всех мировых военных расходов. Все эти страны обладают самыми высокотехнологичными армиями и не хотят оказаться в «обозе». А для этого, разумеется, государству надо «отстегивать» немалые деньги.

США по размеру военных трат на протяжении многих десятилетий остаются «чемпионами мира» - их военный бюджет растет третий год подряд. А это - 39% (!!!) от мировых военных расходов.

Военные расходы Китая растут 26-й год подряд. С 2011 по 2020 год они увеличились на 76%. А это тоже мировой рекорд по темпам и длительности роста милитаристской казны.

Что касается военных расходов России, то SIPRI тут дает свои оценки как-то противоречиво. В одном случае в его аналитическом обзоре утверждается, что эти расходы «растут второй год подряд и в прошлом году траты страны на вооружение увеличились на 2,5%». Но при этом и тут же утверждается, что «несмотря фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже первоначально запланированных, что стало более низким показателем, чем в предыдущие годы».

Каждый раз, когда в российских или иностранных СМИ мелькают отчеты о нашем «домашнем» военном бюджете, обязательно находятся обыватели, которым траты на оборону кажутся непомерно большими. Хотя они почти в 15 раз меньше, чем у нашего главного стратегического соперника – США. И при этом Россия умудряется «по дешевке» создавать такую боевую технику, которая значительно превосходит аналогичную американскую.

К тому же если бы мы (в условиях больших проблем в экономике) втянулись в гонку вооружений, то российский военный бюджет ежегодно прирастал бы не на 2,5, а на 30%! Но тогда народ, образно говоря, мог остаться «без трусов». У нас же достигнут определенный баланс между «пушками и маслом». Это во-первых. А теперь, - во-вторых. Размышляя над нашим военным бюджетом, взглянем на угрозы у ее границ: США и их некоторые союзники готовятся силой выдавить Россию с Северного морского пути и остановить ее «агрессию» в Арктике. НАТО у наших западных границ сколотило группировку, которая только по основным вооружениям в 5-6 раз превосходит стоящую напротив нее российскую. Киев не скрывает, что при пособничестве Североатлантического альянса собирается «отвоевывать» Крым.

На Дальнем Востоке Япония нацеливается на наши Курильские острова. И даже карликовая Эстония из-под юбки НАТО уже что-то требовательно вякает о необходимости вернуть ей один из районов Псковской области.

Вокруг границ России есть серьезные военные угрозы. Их, само собой разумеется, не отразишь дешевым фанерным щитом или пластилиновым танком. Нужна такая боевая техника, которая одним своим наличием отбивала бы у врагов даже мысль об ударах или агрессии против России. Государство наше дает на это столько денег, сколько позволяет экономика. Да, мы на пятом месте по размеру трат на оборону. И на втором месте в мире по силе армии.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

А СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА СВОИ АРМИИ ЕВРОПА, АЗИЯ И АФРИКА?

Военные расходы стран Европы в 2020 году увеличились на 4%.

Рост военных расходов был отмечен и в странах НАТО: все члены Североатлантического альянса перевыполнили объем трат на вооружение в 2020 году.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе на военные расходы больше всего потратили Индия ($72,9 млрд), Япония ($49,1 млрд), Южная Корея ($45,7 млрд) и Австралия ($27,5 млрд).

Военные расходы в странах Африки выросли на 3,4%, до $18,5 млрд, наибольший рост был в Чаде (+31%), Мали (+22%), Мавритании (+23%), Нигерии (+29%) и Уганде (+46%).

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