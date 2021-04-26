Акции «Роснефти» могут подорожать на 39%

Инвестиционная компания «Атон» выпустила прогноз цен по нефтегазовым компаниям России. Эксперты повысили целевую цену акций Роснефти на 21% до 9,8 долл. за одну бумагу. Это самое сильное повышение среди конкурентов! По мнению аналитиков, акции нефтяной компании имеют потенциал роста в 39% от текущих значений. «Атон» признает, что добавление акций Роснефти в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в декабре 2020 года полностью себя оправдало, так как акции компании показали самый существенный рост среди предприятий нефтегазового сектора РФ.

Причем «Атон» ожидает продолжение существенного подорожания акций «Роснефти» в 2021 году по причине уникальной комбинации возможностей роста добычи благодаря Восток Ойл и дивидендной доходности. Так, по оценкам аналитиков, NPV (прибыль инвестпроекта) Восток Ойл в 69,7 млрд долл. на консервативных предпосылках и пока добавляет только 25% стоимости проекта в оценку Роснефти (+1,6 долл./ГДР), но ждет новых сделок по продаже, чтобы повысить оценку.

Дивиденды «Роснефти» за 2020 год явились приятным сюрпризом для рынка. Инвестиционная компания ожидает дивидендную доходность в 9% за 2021 г. и 10% за 2022 год.

По расчетам «Атон» цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долл. за баррель в 2021 году с долгосрочным прогнозом в 60 долл. Пик спроса может быть достигнут в 2025-2030 годы в объеме 103 млн барр./сут. Восстановление добычи сланцевыми компаниями США будет медленным с учетом списания 300 млрд долл. активов (по оценке Deloitte) в 2020 году.