Что же касается стоимости бензина на АЗС, то падения ждать не стоит. Потому что цены, по которым заводы продают бензин заправкам, у нас регулирует государство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство хочет внести бензин в список «существенно важных для внутреннего рынка товаров», экспорт которых «в экстренных случаях» можно будет ограничить или запретить. Сейчас в этом перечне 14 продуктов, и все они относятся к сельскому хозяйству - от молока и подсолнечного масла до пшеницы и кукурузы.

Если перечень пополнится бензином, то ограничить его экспорт правительство сможет не во все страны, а только за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. В марте 2021 года Россия отправила в эти страны чуть больше 80 тысяч тонн бензина – это 20% всего экспорта.

- С января 2020 года по февраль 2021 года доля экспорта в эти страны колебалась в диапазоне от 6 до 20 процентов. Если будут введены ограничения на экспорт автомобильного бензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200-400 тысяч тонн в месяц, - поясняет Анна Лишневецкая, руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет».

Главный вопрос: зачем это нужно? Как нам пояснили эксперты, запрет на экспорт могут ввести, если на рынке возникнет опасность дефицита и сильного роста оптовых цен. Чаще всего это случается весной и осенью во время полевых работ. Аграрии резко увеличивают закупки топлива, а многие нефтеперерабатывающие заводы в этот период закрываются на ремонт. При этом те заводы, которые продолжают работать, не перестают продавать бензин за границу. В результате на российском рынке становится меньше топлива, а результат любого дефицита - рост цен. Этого и хотят избежать в правительстве, ограничив экспорт «в экстренных случаях».

- Ограничение на экспорт автомобильного бензина может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение на внутреннем рынке вырастет на 200 - 400 тысяч тонн, а это 7-14 процентов текущего уровня спроса, - поясняет Анна Лишневецкая.

Но оптовые цены - это те, по которым бензин продается на биржах. Что же касается стоимости бензина на АЗС, то падения ждать не стоит. Потому что цены, по которым заводы продают бензин заправкам, у нас регулирует государство. За счет налогов и субсидий правительство «сглаживает» скачки цен на бензин. С одной стороны, это позволяет избежать резкого подорожания, когда повышается цена бензина или нефти на оптовых рынках. Но с другой стороны, при падении оптовых цен закупочная цена на бензин для заправок меняется не сильно. Так что даже если экспорт на время запретят, бензин на заправках, скорее всего, будет понемногу дорожать в рамках инфляции - на 5-6 процентов в год. Именно этого хочет добиться Минэнерго, регулируя оптовые цены.

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