Роспотребнадзор разрешил детский отдых в любых регионах

Будет разрешена работа детских палаточных лагерей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4,3 миллиона детей в этом году смогут отдохнуть в детских лагерях. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник на совещании у Михаила Мишустина.

Отдых для детей в этом сезоне готовят 37,6 тысяч организаций. В отличие от прошлого лета дети в 2021 году смогут отдыхать в летних лагерях в других регионах.

По словам Голиковой, будут смягчены и другие «ковидные» ограничения. Так, увеличится наполняемость детских лагерей (до 75%). Будет разрешена работа детских палаточных лагерей. По словам Голиковой, особое внимание будет уделяться противопожарной безопасности. Что касается медицины, то каждую неделю персонал детских лагерей будут тестировать на ковид.

- Самими регионами будут выработаны дополнительные решения, чтобы летний отдых прошел спокойно и с эффектом оздоровления детей, - заметила Голикова.

По ее словам, из 4,3 миллиона детей, которые будут охвачены организованным летним отдыхом, 1,5 миллиона — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Голикова также сообщила, что поручила Роспотребнадзору до 1 июня провести внеплановые проверки поставщиков продуктов в детские лагеря.

Голикова напомнила, что летом 2020 года из-за пандемии в детских лагерях смогли отдохнуть всего 891 тысяча детей, из них 13 тысяч детей-инвалидов и 14 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Это почти в шесть раз меньше, чем традиционно во время летней оздоровительной кампании.

Михаил Мишустин напомнил о поручении президента, которое он дал во время оглашения Послания Федеральному собранию. В этом году родителям должно быть возвращено 50 процентов от стоимости путевки в детский лагерь.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по предварительным расчетам, программой туристического кешбэка для школьников воспользуются родители 357 тысяч детей. На выплату компенсаций за детский отдых из федеральной казны выделят 5 миллиардов рублей. Вначале родителям нужно будут по безналичному расчету приобрести путевку в детский лагерь, а возврат денег будет произведен на карту «Мир».

Михаил Мишустин также сообщил, что кабмин принял решение ускорить подключение к электросетям объектов малого бизнеса и частных домов, расположенных в черте городов и на селе.

Теперь электричество можно будет подключить всего за 30 дней, а не за 4 месяца, как бывало раньше. При этом стоимость такой услуги останется прежней. Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и волокиты, - сказал Мишустин.

Новое правило будет действовать в тех случаях, когда линии электропередачи находятся ближе чем в 15 метрах от дома.

- Обычно так и бывает, - заметил Мишустин.