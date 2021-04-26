80-летнюю Светлану Светличную снова госпитализировали с инсультом

Артистка сейчас находится под наблюдением врачей Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце прошлого года в СМИ уже мелькала тревожная новость, что звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали с инсультом. Однако позже Светлана опровергла опасный недуг.

И вот снова артистка попала в больницу. И диагноз все тот же.

- Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт,-рассказал kp.ru источник в больнице.

Близкий друг Светличной актер Иван Николаев, с которым актриса в последнее время появлялась в свете, пока ничего не знает о госпитализации Светланы.

- Я не в курсе. Светлана недавно помирилась с сыном, надо у него узнать. Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте,-сказал kp.ru Иван Николаев.

- А как Светлана выглядела? Не жаловалась на здоровье?

-Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии,-пообещал «КП» Николаев.

«Комсомолка» желает любимой актрисе скорейшего выздоровления.