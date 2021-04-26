Индию накрыл «коронавирусный шторм»: Тела умерших сжигают на улицах

Индия оказалась во власти очередной волны коронавируса. Фото: REUTERS

Индия оказалась во власти очередной волны коронавируса. Уже пятый день страна бьет антирекорд по количеству новых заболевших. Ежедневно вирус выявляют у более 350 тысяч жителей. Конечно, от страны с миллиардным населением можно ждать больших цифр, но такого не было еще никогда и нигде.

В связи со вспышкой заболеваемости Индия упрочилась на втором месте после США по общему количеству зараженных за время пандемии. По данным индийского Минздрава, инфекция была обнаружена у более чем 17 миллионов человек.

Уже пятый день страна бьет антирекорд по количеству новых заболевших. Фото: REUTERS

Больницы загружены и отказываются принимать новых пациентов. Кроме того, есть большая нехватка кислородных баллонов. Полиция отмечала случаи кражи таких баллонов из клиник.

Наиболее пострадавшими считаются штаты Махараштра и Уттар-Прадеш, а также столичный округ Дели. Не утихает эпидемия еще в восьми регионах: Бехар, Западная Бенгалия, Гуджарат, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Тамилнад.

Власти сообщают о примерно трех тысячах умерших за сутки, однако местные жители говорят о занижении этой цифры. Крематории настолько загружены, что трупы тех, кто умер от коронавируса, сжигают на улицах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал скачок заболеваемости в стране «коронавирусным штормом».

- Мы были воодушевлены после нашей успешной борьбы с первой волной вируса, но эта буря потрясла нацию, - отметил Моди, обращаясь к населению по радио.

Власти России, Британии, Германия, Израиль, Франция и США заявили, что готовы оказать помощь Индии. Лондон уже направил 495 кислородных концентратов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания. Вашингтон в ближайшее время направит наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, средства индивидуальной защиты и аппараты искусственного дыхания. Не исключено, что будут направлена и партия вакцины.

Ежедневно вирус выявляют у более 350 тысяч жителей. Фото: REUTERS

Индийские вирусологи предположили, что к резкому росту заболеваемости COVID-19 привели новые штаммы коронавируса - британский, южноафриканский и бразильский.

- В Пенджабе у большинства новых заболевших мы выявили именно британский штамм коронавируса. В Махараштре - вариант с двойной мутацией В.1.617. Он обнаружен более чем у половины новых пациентов, - констатировал директор Национального центра по контролю заболеваний Судит Сингх.

В связи со вспышкой заболеваемости Индия упрочилась на втором месте после США по общему количеству зараженных за время пандемии. Фото: REUTERS

В Дели получили широкое распространение как и британский штамм, так и вариант с двойной мутацией.

Самый редкий штамм в Индии - южноафриканский. Он встречается менее чем в 1% случаев.

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