Шокирующие откровения Елены Прокловой о связи с женатым актером обернулись грандиозным скандалом

Елена Проклова рассказала про свой роман со знаменитым актером в подростковом возрасте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандальное интервью Елены Прокловой не обсудил только ленивый. Судя по всему пикантные откровения актрисы о том, как она крутила роман будучи 15-летней школьницей со знаменитым актером, задели очень многих. И речь не только о шокированных поклонниках звезды, которые поделились на два лагеря, - одни неистово осуждают кумира за хайп и желание заработать, другие сочувствуют и пишут слова поддержки в блоге знаменитости, которая, по ее словам, по сей день вспоминает весь ужас пережитого. Не смогли молчать и коллеги прославленной артистки.

Рыдающая Елена Проклова рассказала про свой роман со знаменитым актером в подростковом возрасте. В подробностях и деталях, от которых буквально волосы встают дыбом. Имя известного артиста, который потерял от нее голову, не назвала. Но, кажется, это и не нужно. Публика быстро прошерстила биографию 67-летней звезды. И разразилась гневной отповедью.

Станислав Садальский сравнил актрису с бабкой, которая с теплотой вспоминает про изнасилование в юности.

Актриса Яна Поплавская пошла дальше. Она возмущена тем, что пикантные откровения ее коллеги прозвучали на всю страну. По словам артистки, рассказывать об интимных ласках в публичном формате - просто безумие. Поплавская считает, что актриса потеряла не только женское, но и человеческое достоинство.

"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о ... Есть такое выражение «свинья грязь найдет». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?!", - негодует Поплавская в блоге.

А вот актриса Татьяна Бронзова, напротив, сочувствует Елене Игоревне. Жена Бориса Щербакова напомнила, что история эта в актерских кругах очень известна, правда, такие подробности прозвучали впервые. "Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа", - поделилась подруга артистки.

Она уверена, что Проклова "никогда не торговала собой". Жена Щербакова считает, что актриса сделала правильно, не назвав имя любовника, потому что все и так догадались, о ком идет речь. По словам Бронзовой, этот человек был эгоистом и любил себя окружать людьми, которые были зависимы от него.

Стоит отметить, что, хотя звезда театра и кино не назвала ни имен, ни фамилий, тем самым, бросив тень сразу на несколько знаменитых артистов, с которыми вместе снималась, но в соцсетях появился комментарий вдовы Олега Табакова. Как известно, Проклова крутила с ним роман в 15-летнем возрасте. Актер был без ума от юной актрисы и даже приезжал просить благословения у родственников. "Он приходил к родителям и просил моей руки, говорил, что влюблен и ждет моего совершеннолетия, что разводится с женой", - вспоминала Проклова.

Марина Зудина считает, что ее коллега попросту не знает, чем зацепить зрителей. "Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее", - написала артистка.