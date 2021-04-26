«Спасительный тур» шоу «Голос. Дети»: Белобрысый шкет Мирон Проворов разбил сердца зрителей

После оглашения результатов Мирон держался, но как только ему дали заключительное слово, — разревелся так, что весь зал не смог сдержать эмоций. Даже Дмитрий Нагиев не спас ситуацию.

Неделю назад стало известно, кто попал в финал восьмого сезона детского «Голоса» прямым рейсом. А в прошедшую пятницу 23 апреля определились еще трое везунчиков — они получили заветную путевку в ходе дополнительного тура, проведенного в прямом эфире.

За выход в финал соревновались дети, выбывшие на этапе «Песня на вылет». И обиднее всего почему-то было за Мирона Проворова — фактурного рыбинского певца семи лет из команды Светланы Лободы. Все ждали в финале этого обаятельного шкета, как в свое время Ярославу Дегтяреву, спевшую «Кукушку». Но чуда не случилось. Мальчик спел хит «Наше лето» группы «Валентин Стрыкало» довольно качественно, но зрители через СМС-голосование вывели в заключительный этап Софию Фанту — более профессиональная девушка набрала в два раза больше голосов, чем ближайший преследователь: 61%. После оглашения результатов Мирон держался, но как только ему дали заключительное слово, — разревелся так, что весь зал не смог сдержать эмоций. Даже Дмитрий Нагиев не спас ситуацию.

Из команды Егора Крида в финал вышла Алиса Трифонова — и этот исход был наиболее предсказуемым. 12-летняя девочка имеет большой опыт выступлений и побед в конкурсах. Даже странно, что она не вышла в финал сразу. Во время дополнительного этапа певица исполнила композицию A Million Dreams из фильма «Величайший шоумен», чем покорила сердца публики — более 50% голосов.

В команде Басты случилась победа мужчины: 11-летний Тимофей Завалинич стал всего вторым мальчиком в этом финале. Остальные семь финалисток — девочки. Парню досталась песня Кристины Орбакайте «Без тебя», и он справился, набрав 51% голосов.

Теперь полный список финалистов выглядит так: Алиса Трифонова, София Фанта, Тимофей Завалинич, Анна Волкова, Елизавета Трофимова, Мария Политикова, Кира Гоголадзе, Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин. Эти дети 30 апреля в прямом эфире Первого канала сразятся за титул победителя восьмого сезона детского «Голоса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая и маленькая ложь в шоу-бизнесе: что скрывают Киркоров, Собчак, Волочкова, и кто сдал "Голос.Дети"

Эксперт по лжи и языку жестов раскрыл тайны звезд (подробнее)