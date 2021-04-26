Ученые считают, что в Чернобыльской зоне можно жить

Ученые признают, что размер гуманитарных последствий превратил эту аварию в катастрофу Фото: Олег ЧИРКОВ

Его выводы такие - негативных информационных последствий больше, чем радиационных. И с ними надо бороться.

- Наш институт был создан спустя два года после аварии. - Рассказал создатель и научный руководитель ИБРАЭ Леонид Большов. - Чтобы была независимая от физиков-ядерщиков структура. Я сам по образованию физик-теоретик. До мая 1986 года никакого отношения к ядерщикам не имел. Но был ликвидатором так же как и Игорь Линге (заместитель директора ИБРАЭ по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности). Доклад о последствиях из недр нашего института выходит с периодичностью раз в 5 лет, начиная с 1996 года.

Над тем, что был представлен сегодня трудилось 44 специалиста из 14 институтов. И в нем впервые обсуждается о последствиях аварии для атомной отрасли для человечества в широком смысле этого слова. То есть не только физика, но и, так сказать, лирика - мифы, легенды и страхи, что все гуляют вокруг чернобыльской аварии.

ОБЛУЧЕНИЕ

Но тем не менее, самый большой раздел доклада посвящен влиянию облучения на людей.

- На станции в первый и последующие дни после аварии находилось 600 человек. С острой лучевой болезнью 237 из них были отправлены в клиники Москвы и Киева. 28 из них спасти не удалось. Остальные 106 выжили и наблюдаются пожизненно. 26 из них умерло в силу возраста и других причин, 80 до сих пор живы - рассказал Большов. - А жители окрестных районов - 375 000 человек - занесены в национальный регистр, состояние их здоровья мониторилось все эти годы. Случаев рака щитовидной железы у детей наблюдается - от 7 до 50 %. Помимо облучения сказался - длительный стресс и тревожность. Иных последствий не установлено. Это подтверждено и на международной уровне.

Строительство саркофага как вспоминает Большов, проходило в нечеловеческих условиях и было настоящим подвигом. А нет так, как показано в нашумевшем американском сериале «Чернобыль»

- Ничего не скажешь, он (сериал -ред.) сделан мастерски и профессионалами. В то же время, мое впечатление гадкое. - Говорит ученый. - Это один из выстрелов в гибридной войне. Показано, что сверху до низу беспрерывно пьяный народ ходит. При этом в зоне был сухой закон. Министр, каким его там показали, это просто безобразие. При том, что на самом деле он, сам бывший шахтер, пользовался бесславным уважением. Но больше всего мне не понравилось, что переврали мотивацию ликвидаторов. Мы спасали отечество, мировую цивилизацию. А чтобы из-под палки, в помине этого не было. Дух Чернобыля я вспоминаю до сих пор. Вопросы решались очень просто, а бюрократия сидела в углу, спрятавшись от страха. По любому запросу ученых предоставлялись вертолеты, танки и все, что угодно. Всегда бы так.

Леонид Большов, научный руководитель ИБРАЭ

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Между тем, с самого первого дня шла большая работа не только по ликвидации последствий. Но и по выводам.

- В первые 5 лет была проведена ревизия всех реакторов. - Говорит ученый. - До Чернобыля считалось, что тяжелых аварий быть не может. После аварии культура безопасности внедрена во все этапы атомной деятельности. - Говорят сотрудники ИБРАЭ. - На любом уровне, если конкурирует безоблачность и экономика или время, безопасность всегда в приоритете. Треть времени операторы проводят на полномасштабном тренажере, что тоже очень важно.

То есть система защиты выстроена очень глубокая. И современные станции очень далеки от того реактора, что взорвался в Припяти 26 апреля 1986 года.

ТЕРАКТА НЕ БЫЛО

Вспомнили вновь и о причинах трагедии. В том числе про одну из версий - теракт. Ее Леонид Большов тут же опроверг.

- Основные причины аварии были представлены еще в августе 1986 года в МАГАТЭ. Потом пять лет спустя мы с иностранными коллегами собирались, спорили, анализировали. И в итоге пришли вот к такой формулировке причины случившегося: операторы привели реактор в такое не регламентированное состояние, в котором проявились недостатки научного обоснования и конструкции. И у специалистов никаких сомнений по этой формулировке не было.

ИНФОРМАЦИЯ ХУЖЕ РАДИАЦИИ?

Ученые признают, что размер гуманитарных последствий превратил эту аварию в катастрофу.

- В том числе благодаря ошибочным решениям. Нарушилась привычная жизнь сотен тысяч, а главное - появился страх и недоверие к атомной энергетике.

И не смотря на то, что ученые ИБРАЭ считают всю зону отчуждения, созданную вокруг Чернобыльской АЭС безопасным местом, вполне пригодным для жизни людей, возвращаться туда пока никто не собирается.

- Самое главное - боязнь радиации сформировано в обществе. Говорит заведующая лаборатории №23 "Проблем коммуникации при оценке рисков" ИБРАЭ Елена Мелихова.

- При том, что химические и экологические риски в современном мире на 2-3 порядка выше. Но люди бояться радиации.

А заместитель директора ИБРАЭ по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности Игорь Линге, подчеркнул, что

- В целом такое отношение легло в основу недоверия людей к атомной энергетике. К сожалению с течением времени общественное мнение к радиационным рискам не меняется. Большинство россиян считают, что из за аварии на ЧАЭС погибли десятки тысяч человек, что далеко не так. И что трагедия в Фокусиме привела к гибели тысяч, хотя в Японии от последствий случившегося на АЭС не умер ни один человек.

Надо работать с общественным мнением на государственном уровне.

Информирование - одна из ключевых и самых затратных мер.

- Это второй урок Чернобыля, - Считает Большов. - Для того, чтобы государство развивалось, надо ему опираться на науку. И при ошибках в работе с общественным мнением их надо исправлять, включив всю мощь возможностей.

В докладе ИБРАЭ много интересных фактов и исследований. Например, про ключевые ошибки - не проведена должным образом йодная профилактика, ошибочно пытались дезактивировать все 30-ти километровую зону, для чего было привлечены десятки тысяч ликвидаторов, чрезмерные запреты на употребление продуктов. И многое-многое.

- У нас до сих пор разрешенный уровень цезия 100 беккерель на литр. У диких людей Норвегии - 300. - Подчеркивает Большов.

Доклад доступен для всех желающих на сайте института.