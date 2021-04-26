Стоит ли Украине грозить нам американским флотом

Вот в эфире одного из украинских телеканалов бывший депутат Верховной рады, экс-замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак на голубом глазу заявил, что якобы "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот России". Фото: REUTERS

Уже давно замечено, что некоторые украинские политики и генералы (как отставные, так и действующие) то ли болеют задержкой умственного развития, то ли они психически больны, то ли делают свои заявления в состоянии алкогольной комы. Причем все это обычно происходит тогда, когда вопросы касаются России вообще или Крыма в частности. Ну, вы же наверняка уже слышали их хвастливые заявления о том, что украинская армия способна «за пару часов разбить российскую на полуострове», что скоро танки незалежной будут скрежетать на Красной площади Москвы, что украинские ракеты способны превратить Крымский мост в бетонное крошево и даже «достать до Урала».

Здравомыслящие киевляне поговаривают, что такие бравурные речи иногда слышны не только в Верховной Раде, но и из-за забора дурдома имени Павлова на Подоле или в ресторане на улице Городецкого, где любит выпить крепкого первака местная знать. Ну, а тут еще весеннее обострение наложило явно неизгладимый отпечаток на мозги действующих и отставных политиков.

Вот в эфире одного из украинских телеканалов бывший депутат Верховной рады, экс-замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак на голубом глазу заявил, что якобы "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот России". Сказали бы это соплячки в подгузниках, копающиеся в песочнице, еще куда бы не шло. А тут ведь сановитый пан, некогда занимавший заметную госдолжность.

Понятно, что похвалиться боевой мощью своего ржавого и сильно кастрированного флота (который по суммарной мощи раз в 30, а то и 40 слабее нашего Черноморского) он не может, потому решил побахвалиться американскими кораблями и лишний раз «куснуть» Россию. Ну, а всерьез спорить о том, что двух ракетных эсминцев США вполне хватит для того, чтобы «оставить» Россию без всего Черноморского флота, даже неприлично.

Такое вполне могло быть лишь при одном условии, - если бы все 50 боевых кораблей (включая и 7 подлодок) смиренно стояли у причалов, ожидая, когда американские эсминцы играючи будут расстреливать их своими ракетами. Вообразить себе такую ситуацию может лишь тяжело психически больной человек. Ибо первый же выстрел с эсминцев Donald Cook или Roosevelt привел бы к большой войне на море. И тогда на эти два американских корабля всей своей надводной и подводной, береговой и авиационной, ракетной и артиллерийской мощью навалился бы весь Черноморский флот. Включая, разумеется и ракетный крейсер «Москва» с его могучими сверхзвуковыми ракетами. Американские адмиралы понимают это.

Официальный представитель ВМС США недавно заявил: «Мы хорошо понимаем, что в небольшом Черном море русские будут иметь над нами превосходство. Два или даже четыре наших эсминца в случае конфликта мало что решат. Противник будет атаковать нас со всех сторон, со всех сред - с суши, из-под воды, на воде, с воздуха. Мы будем походи на крыс, загнанных в бочку с бензином. Но мы не самоубийцы».

Американцы это понимают. Украинский экс-министр – нет. Может, плохо закусывал?

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