Проекты «Гигарамы» и RT претендуют на международный «интернет-Оскар»

Проекты RussiaToday о 75-летии победы в Великой Отечественной войне и лаборатории «Гигарама» (холдинг News Media) о преображении столичных окраин борются за победу в настоящем «интернет-Оскаре» - самой авторитетной веб-премии WEBBY AWARDS-2021. В 2021 году премия вручается в 25-й раз, победители будут объявлены 18 мая. В конкурсе участвует около 13,5 тысяч работ со всего мира, включая представителей компаний Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.

Победителей определит жюри и интернет-голосование. Голоса принимаются до 6 мая.

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" посвящён комплексному развитию программы «Мой район» в Капотне и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новую реальность района. В интерактивном видеоролике с использованием совмещения съёмок разных объектов НПЗ и инфраструктуры района в ЮВАО лаборатория показала, как благоустройство и модернизация промышленности меняют городскую среду.

Поддержать российский проект Sing, My District (Gigarama, LLC), отдав за него свой голос, можно по этой ссылке: https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2021/websites-and-mobile-sites/features-design/best-use-of-video-or-moving-image. При регистрации через е-мейл – придет подтверждение участия, не пропустите его, оно может попасть в раздел «Спам».

Работы RT также борются за звание лучших: документальный проект RT #СтраницыПобеды вышел в финал в категории Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery. Проект «Страницы Победы» рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Проект «Бесконечное письмо», созданный в рамках #СтраницПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, — в финале трех категорий: Social Content Series & Campaigns: Culture & Lifestyle, Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery и Features: Best Use of Stories. «Бесконечное письмо» сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Вышедшие в финал работы RT также претендуют на премию по итогам зрительского голосования. Готовы поддержать? Можете это сделать здесь.