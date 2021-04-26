Шоу «Точь-в-точь» выиграла Анастасия Спиридонова

В финале Анастасия пошла ва-банк, потому что образ Ареты Франклин был и вокально сложным, и актерски — тем более. Фото Максима Ли

Рыжеволосая бестия Анастасия Спиридонова удачно выстрелила в финале самого первого сезона шоу «Голос» — аж десять лет назад певица вышла в финал в составе команды Леонида Агутина, который предпочел отказаться даже от Севары Назархан в пользу молодой Насти. Тогда она заняла в шоу третье место. Но амбиции это не потушило.

Спиридонова начала стабильно участвовать в телешоу Первого канала — и даже покорять их. Так было в 2015 году, когда она выиграла неформатный вокальный проект «Три аккорда». Так случилось и в 2021 году, когда Настя пришла в шоу «Точь-в-точь» и тоже взяла первый приз.

По дистанции артистка шла довольно уверенно — всегда показывала довольно точные и необычные для себя образы и получала высокие оценки судей.

Вот, к примеру, перевоплощение в Тину Тернер.

Или — Дайану Росс.

В финале Анастасия пошла ва-банк, потому что образ Ареты Франклин был и вокально сложным, и актерски — тем более. Важно было не скатиться в комедию в духе скетчкома «6 кадров» и воплотить на сцене тонкий образ знаменитой американской госпел-певицы. Такой тембр голоса близок Спиридоновой, но все же приблизиться к вокалу темнокожей артистки — довольно сложная задача. Тут можно было растерять все баллы, накопленные в ходе конкурса и нарваться на судейскую критику. Но Настя справилась и спела Think блестяще. И несмотря на то, что соперницы дышали в темно-коричневую черную спину.

Всего на два балла опередив Анастасию Макееву (247 очков) и на четыре — Дарью Антонюк (245 очков), Анастасия Спиридонова набрала 249 очков и выиграла пятый сезон шоу «Точь-в-точь».

— Спасибо за критику, наставления, пожелания, — сказала победительница. — Это было важно и очень сильно помогло вырасти. Для всех, кто стоит на сцене и за кулисами, это было потрясающее приключение.

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