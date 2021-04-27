Как выгодно оплатить домашний интернет в 2021 году

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Домашний телефон почти ушел в прошлое. От радиоточки большинство россиян уже отказались. Да и домашнее телевидение постепенно теряет позиции. В отличие от домашнего интернета. По данным Минцифры, трафик фиксированного интернета за прошлый год вырос на треть. И это вполне объяснимо. Многие сотрудники так и остались на удаленке. И для ежедневной работы они активно используют домашний интернет.

В этих условиях выбор провайдера и предлагаемые им условия начинают играть очень важное значение. Нужен такой тариф, который обеспечит хорошую скорость передачи данных и при этом не будет сильно бить по кошельку. В связи с этим национальная платежная система «Мир» заключила договор с крупнейшим оператором домашнего интернета и кабельного телевидения в России. Теперь держатели карт «Мир» смогут получить кешбэк до 15% за оплату услуг «Ростелекома».

- За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа. Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг, - говорится в совместном релизе двух компаний.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно сохранить реквизиты своей карты «Мир» в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком». Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении «Автоплатежа». Специальные условия по кешбэку для держателей карт «Мир» доступны до 27 октября 2021 года.

Важный нюанс - карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Только в этом случае можно получить все заявленные бонусы. А их, между прочим, немало. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другие бонусы. На данный момент в России выдано более 97 млн карт национальной платежной системы «Мир». Их выпускают 158 российских банков.

При этом «Ростелеком» оказывает услуги широкополосного доступа в интернет для 13,5 млн абонентов, услуги платного телевидения – для 11 млн. А дочерняя компания - оператор Tele2 Россия - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46 млн абонентов.