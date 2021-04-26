ВКонтакте запускает мини-приложение «Занимариум», которое поможет родителям увлечь своих детей дошкольного возраста с пользой для их развития.

ВКонтакте запускает мини-приложение «Занимариум», которое поможет родителям увлечь своих детей дошкольного возраста с пользой для их развития. Сервис объединит познавательные и развлекательные материалы, уже опубликованные на платформе, — все они тщательно проверяются на безопасность для малышей.

ВКонтакте разработала «Занимариум» на основе пожеланий родителей: в мини-приложении собраны сказки, мультфильмы, спектакли, видеоуроки. Есть и занятия, которые разнообразят совместный досуг ребёнка с его мамой и папой.

Весь контент разделён по рубрикам. Например, можно выбирать из материалов длительностью 5–15, 15–30 или 30–60 минут — в зависимости от того, на сколько нужно занять малыша. А уложить ребёнка в кровать помогут подборки для крепкого сна и подготовки к нему.

Родители могут установить таймер, чтобы малыш пользовался сервисом ограниченное время, или пароль: тогда он не сможет закрыть «Занимариум» и случайно перейти в приложение VK.

Татьяна Воронцова, руководитель группы продуктового маркетинга контента ВКонтакте:

«Согласно нашему исследованию, родители занимают ребёнка смартфоном в очередях, у врача или в транспорте. А ещё — чтобы справиться с заботами о его братьях и сёстрах или с домашними делами. При этом часто мамы и папы испытывают чувство вины, если дети проводят время за смартфоном „бездумно“, и поэтому хотят находить безопасные и полезные способы развлечений. Именно таким и стал „Занимариум“. Пока сервис находится в стадии тестирования: в будущем мы планируем расширять его и добавлять ещё больше увлекательных материалов».

По итогам 2020 года ВКонтакте работает 25 тысяч мини-приложений: пользователям легко выбрать сервисы на свой вкус. Почти любую задачу можно решить, не покидая платформу: вызвать такси, заказать еду или продукты, записаться на маникюр или стрижку или начать активно следить за своим здоровьем.