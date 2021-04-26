Украденная из итальянской семьи цыганами девочка оказалась русской звездой трэш-шоу в Интернете

Месяц назад в эфир программы «Пусть говорят» пришла 20-летняя Олеся Ростова.

17 лет назад в итальянской семье пропала дочка. Дениз Пипеттоне искали сначала на Сицилии, потом по всей Италии, а затем и в Европе. Все без толку. И вот у родителей, которые уже смирились со своим горем, забрезжила новая надежда. В далекой России появилась девушка, как две капли воды похожая на мать Дениз в молодости. И рассказала историю, как ее в детстве украли цыгане.

Но счастливого конца у драмы итальянской семьи, кажется, не предвидится.

ПОПРОШАЙНИЧАЛА У ХРАМА

Месяц назад в эфир программы «Пусть говорят» пришла 20-летняя Олеся Ростова. Правда, это не то имя, которое ей дали родители — его она не знает. Первые пять лет ее жизни покрыты тайной, единственные воспоминания девушки — цыганка, привозящая ее на электричке к храму в Реутове для попрошайничества.

- Просто просила копеечку у тех, кто заходил в храм, - вспоминает девушка. - Помню, была зима, я заходила внутрь погреться, а потом опять на паперть.

В ходе очередной облавы цыганку задержали полицейские. Тогда то и выяснилось, что женщина, которую Олеся называла мамой, на самом деле ей не родня. Правда, тогда девочку звали цыганским именем, Олесей ее нарекли в приюте, куда ребенка определили власти.

Возраст девочки пришлось определять медикам: никаких документов на нее у цыганки не нашлось. Да и рассказать она ничего толком то ли не могла, то ли не хотела. То рассказывала, как выкрала малютку из роддома, то уверяла, будто получила пищащий сверток от нагулявшей ребенка украинки.

- В приюте меня обрили налысо, потому что волосы были очень грязные, - говорит Олеся.

Впрочем, через год девочку удочерили, и о попрошайничестве у храма она забыла, как о страшном сне. До поры до времени.

В далекой России появилась девушка, как две капли воды похожая на мать Дениз в молодости.

ТАБОР УХОДИТ НА ВОСТОК

В сентябре 2004-го в городке Мадзара-дель-Валло на севере Сицилии пропала 3-летняя Дениз Пипеттоне. Девочка играла во дворе, приглядывавшая за ней бабушка буквально на минуту отлучилась на кухню, а когда вернулась, внучки уже не было.

Это была громкая история, о ней писали даже в России. А уж в Италии о малютке Дениз знали все.

И вот итальянские телевизионщики возвестили: Дениз найдена в России. В качестве доказательства предъявили фотографии Олеси — она и правда очень похожа на Пьетру Маджо, мать пропавшей девочки. Правда сама женщина на съемки передачи «Кто его видел» (эдакий аналог нашего «Жди меня») не поехала: за 17 лет поисков уже «наелась» сообщениями о найденной дочери. Кто-то просто обознался, а кто-то в качестве злой шутки слал женщине письма якобы от имени подросшей Дениз. Каждое такое послание проверяла полиция, и ни одно не подтвердилось.

Но в случае с Олесей доказательств было слишком много: совпадали возраст, приметы и даже фоторобот, составленный с учетом взросления девочки. А главное, история Олеси сходилась с единственной зацепкой, которую сумели нарыть карабинеры. Через год после похищения Дениз попала в объектив камеры видеонаблюдения в Милане. Ее за руку ведет… цыганка.

Отследить перемещения этой парочки в Милане не удалось. Но местные следователи не исключают, что табор мог отправиться на восток Европы. И добраться в конце концов до России.

Чтобы во всем разобраться, в Москву через все пандемийные заслоны пробрался адвокат сицилийцев Джакомо Фраццитта.

Если раньше девушка пыталась прославиться, поедая на камеру острый чеснок, то теперь, похоже, «оседлала» тему поиска родителей. Фото: www.youtube.com

РАДИ СЛАВЫ ГОТОВА НА ВСЕ

Очень хотелось бы, чтобы эта история закончилась воссоединением семьи, объятиями матери и дочери, слезами радости… Но даже самый просто анализ показал: Олеся итальянцам не родня, у нее просто оказалась кровь не той группы, что у пропавшей Дениз.

А тем временем сработала «магия» телевидения, и вот уже Олесю признали за родню в многодетной семье из Архангельской области. Вторая программа была посвящена уже этому повороту сюжета, но ДНК-тест был неумолим, вероятность родства стремится к нолю.

Больше того, похоже, трагедию сицилийской семьи просто использовали — все ради хайпа.

Об Олесе рассказал стример, продюсер ютуб-шоу «Trashhouse» Роман Бекмурадов.

- Я знаю Олесю, она никогда не рассказывала мне историю про цыганку. Зато говорила, что у нее есть сестра и брат, да и родителях упоминала, - говорит Роман.

Отношения у них чисто деловые: Олеся участвовала в трэш-стримах, которые организует Роман. Смысл этой интернет-забавы простой и неприглядный: люди на камеру делают странные, неприятные или откровенно мерзкие вещи, а благодарный зритель в ответ переводит им деньги — донаты. На канале Бекмурадова всякую дичь творят симпатичные девушки: выпивают стакан ерша из виски, джина и рома, едят землю или кошачий корм. Зрелище, прямо скажем, на любителя. С приглянувшейся участницей стрима, как говорится в описании к каждому видео, можно познакомиться… Тем более, что за сравнительно небольшую плату девушки продемонстрируют «товар лицом», раздевшись до нижнего белья.

Девушка похожа на «маму» с Сицилии как две капли воды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Олеся хочет славы и популярности, а уж засветиться на ТВ для нее просто мечта, - говорит Роман. - Уверен, ее слезы — это просто игра на публику.

Если раньше девушка пыталась прославиться, поедая на камеру острый чеснок, то теперь, похоже, «оседлала» тему поиска родителей.