«Россети» ввели в Приморье новую линию электропередачи протяженностью 250 километров

Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

У энергосистемы Приморья есть важная особенность: крупнейшая электростанция находится на севере, туда же заходят линии, по которым передается энергия с ГЭС Амурской области. А основные центры потребления расположены на юге – Владивосток, Находка и сразу две территории опережающего развития – «Михайловский» и «Надеждинская». Новая ЛЭП позволяет укрепить энергетические связи. Кроме того, она создает условия для развития финального участка Транссиба и оптимизации схемы снабжения экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

О значимости проекта для Востока России говорит еще тот факт, что строительство ЛЭП входит в национальный проект – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Россети ФСК ЕЭС» инвестировала в создание энергомагистрали 8,3 млрд рублей.

Приведем еще несколько фактов. Протяженность транзита превышает 250 км, куда входит новая линия (212 км) и участок действующей ЛЭП после реконструкции. Самым сложным этапом стало возведение 1,5-километрового спецперехода через реку Уссури с высотой опор в 67 м. Также обустроены шесть переходов через нефте- и газопроводы. Для подключения ЛЭП модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления на восьми смежных объектах, расширены открытые распредустройства 220 кВ подстанций «Спасск» и «Лесозаводск». Для уменьшения реактивной составляющей и повышения качества электроэнергии на подстанции 220 кВ «Спасск» применены управляемый шунтирующий реактор и батареи статических конденсаторов (167 Мвар).