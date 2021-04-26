Наталья Подольская вспомнила, как по ее косвенной вине отец разбился в ДТП

Наталья Подольская в ютуб-шоу «Надо обсудить». Фото: YouTube

Певица Наталья Подольская в последнее время все чаще выступает в роли мамы — воспитывает двоих детей от Владимира Преснякова, не участвует в телешоу и светских тусовках. И это ничуть не смущает певицу, о чем она подробно рассказала ютуб-блогу «Надо обсудить» — вдали от хайпа и разборок (сейчас семья Пресняковых-Подольских находится на Мальдивах) Наталья чувствует себя умиротворенно.

ПРО РАЗБОРКИ С РЕГИНОЙ ТОДОРЕНКО

«Меня это (хейт после интервью Регины Тодоренко, где она произнесла фразы «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», говоря о домашнем насилии — Авт.) настолько возмутило. Такое может случиться с кем угодно. Как можно так растаптывать человека, даже если он оступился? Она просто ляпнула глупость. Мы все можем так поступить, а потом жалеть. Но так распинать ее за это...»

ПРО КАРЬЕРУ ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ

«Таких разговоров было много. Через постель с Володей (Пресняковым) — все же оправдано. И сейчас пишут: что она из себя представляет, она — ноль без него. Меня это не задевает, скорее, умиляет. Я все про себя знаю. А вот лет 10 назад было неприятно. Мы же друг другу помогаем, я — Вове. То, что он сегодня невероятно востребован, и моя заслуга, верно? Я его вдохновляю, щекочу, я — тыл для него»

ПРО ЗНАКОМСТВО С ПРЕСНЯКОВЫМ

«Когда мы с ним встретились на больших гонках, произошел стоп-кадр, как в фильмах. Когда оператор снимает, как они смотрят друг на друга, а вокруг все замерло. Случилось так. Были только он — у меня, а я — у него. Внутренний голос абсолютно четко сказал: «Это твой будущий муж»

ПРО РОМАН С ВИКТОРОМ ДРОБЫШЕМ

«Правда? Об этом писали? У нас всегда были теплые отношения. Мы закончили контракт до его окончания, когда я встретила Володю. Он, что называется, из рук в руки передал меня ему и сказал, что Володя — такой талантливый, чего уж тебя на контракте держать. И мы с миром разошлись, романа у нас не было. Мы расстались хорошо: отдал мне все песни, сайт, фотосессии — бери, пользуйся и живи. Не каждый продюсер на такое способен»

ПРО «ЕВРОВИДЕНИЕ-2005»

«Тогда шоу, мне кажется, было более резонансным, чем сейчас. Просто больше информации про них стало в сети. Когда меня выбрали, только-только прошла «Фабрика звезд», так что это было логично. Хотя были неприятные инсинуации: все по блату. На «Евровидении» случилось 15 место, это было землетрясение для меня. Катастрофа, стресс, я жутко плакала. Потом мы с Витей Дробышем решили, что у нас была не та песня («Nobody Hurt No One»). Оба пришли к этому выводу»

ПРО МАНИЖУ

«Я знаю, что она очень успешная, неротируемая певица. Собирает залы. Очень интересно, что из этого выйдет на «Евровидении». У песни Russian Woman очень социальный посыл — о свободе женщин. Посмотрим, что получится. Пока у меня нет мнения. Может ли стать это выступление победным? Думаю, нет. Ярким, эффектным, эмоциональным — да»

ПРО ОТЦА

«Если бы можно было изменить прошлое, то я бы сделала все, чтобы папа не разбился в 2006 году. Потому что в Москве я попала в аварию — пострадал человек, попал в реанимацию в состоянии средней тяжести. Это случилось по моей вине. Папа-юрист приехал меня спасать и стал все выруливать так, что чуть ли не тот человек [в которого я врезалась] оказался виноват. Мне это стало доставлять чувство дискомфорта из-за несправедливости, и я попросила папу так не делать. Он разозлился, распсиховался, не спал всю ночь, утром сел за руль, поехал в Могилев и по дороге разбился. Заснул за рулем»