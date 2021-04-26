Глаз не оторвать: похорошевший Брэд Питт произвел фурор на "Оскаре"

Брэд Питт появился на премии "Оскар" после слухов о тяжелой болезни и произвел фурор. Голливудский актер резко помолодел. А причиной стала новая прическа 57-летней звезды. Фото: REUTERS

Брэд Питт появился на премии "Оскар" после слухов о тяжелой болезни и произвел фурор. Голливудский актер резко помолодел. А причиной стала новая прическа 57-летней звезды.

Брэд Питт покорил гостей и зрителей 93-й церемонии вручения премии "Оскар". Актер появился на публике с собранными сзади в хвост длинными волосами. Таким он был до начала истории его отношений с Анджелиной Джоли. 20 лет назад голливудская знаменитость мог похвастаться длинными волосами.

Брэд в черном смокинге, белой рубашке, а также галстуке-бабочке в тон костюма смотрелся потрясающе. Все зрители и гости "Оскара" с нетерпением ждали его появления. Они принялись громко аплодировать и ловили буквально каждое его слово.

Стоит отметить, что поклонники вздохнули с облечением. А ведь буквально две недели назад фанаты не знали, что и думать. В середине апреля в Сеть слили пугающие снимки звезды в инвалидной коляске. Актер выглядел осунувшимся и прятал лицо от папарацци.

Фотографии были сделаны у входа клиники в Беверли-Хиллз. На них помощник вез Питта к автомобилю. После публикации в прессе жутких кадров, поползли слухи, что актер тяжело болен. Говорили, что у него чуть ли не онкология и ситуация очень серьезная.

Что касается премии "Оскар", то актер появился на церемонии, чтобы вручить приз в номинации "Лучшая актриса второго плана". Эта награда досталась актрисе Юн Е-джон за фильм "Минари". Питт, кстати, является одним из исполнительных продюсеров этого проекта. Правда, до "Оскара" актеры не были знакомы. Обладательница заветной статуэтки глаз не сводила с Питта и рассказала, что была счастлива лично встретиться с ним.