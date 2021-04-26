Россиян ждут вторые каникулы за год: не слишком ли часто мы отдыхаем?

С 1 по 10 мая Россию ждут десятидневные каникулы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 по 10 мая Россию ждут десятидневные каникулы. Это уже вторые «длинные выходные», начиная с Нового года. Между этими каникулами мы отдыхали на 8 марта и 23 февраля, а через месяц после майских праздников нас ждет еще один дополнительный день отдыха - 12 июня. Не слишком ли много отдыхают россияне по сравнению с жителями других стран?

По данным Международной организации труда, в России 14 нерабочих праздничных дней в году. Это и впрямь многовато. Если сравнить с развитыми странами, то больше - только в Японии (16 праздников). При этом в России достаточно длинный отпуск - 28 дней в году. В большинстве стран мира отпуск короче.

Казалось бы, все эти цифры ставят нас в число главных специалистов планеты Земля по околачиванию груш. А теперь - внимание! - парадокс. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия занимает шестое место в мире по числу рабочих часов в год. У нас таких часов набегает 1972, у американцев – 1800, а у немцев или голландцев – вообще 1400.

Оказывается, все дело в методике подсчета. При расчетах общего «трудового времени» за год эксперты ОЭСР используют такой показатель, как среднее число рабочих часов в неделю. И по этому показателю мы чуть ли не впереди планеты всей.

Это только кажется, что все мы работаем по 40 часов в неделю. На самом деле это не так. Статистика гласит: в среднем россияне проводят на работе 38,1 часа в неделю. Американцы - 37 часов, немцы - 34,3 часа, голландцы - 29,3 часа. И кто после этого ленивый?

- Это связано с особенностями рынка труда в разных странах. В России не так много людей работают меньше 40 часов в неделю. А во многих развитых странах неполная занятость - распространенное явление. Например, почти у половины женщин в некоторых странах Запада рабочая неделя вдвое короче стандартной, - объясняет Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - То же самое касается молодежи и пожилых работников. У нас человек работает полный день, независимо от возраста. Во многих развитых странах не так: люди, которые только начинают карьеру или готовятся уйти на пенсию, работают меньше, чтобы переход был более «плавным».

Вот и получается, что выходных у нас с вами много, но зато в рабочие дни вкалываем мы дольше, чем жители большинства стран мира. Так что дополнительные каникулы нам и правда не помешают. Пусть голландцы работают.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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