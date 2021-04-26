Прощай, наш сильный и смелый Андрей: Умер один из лучших журналистов "КП" Андрей Тарасов

Журналист "КП" Андрей Тарасов долго работал спецкором газеты по Дальнему Востоку.

Он был поклонником академика Николая Амосова и жил по его принципам: во всех поступках проявлял недюжинную силу воли, не думал о плохом, работал, сколько хватало сил. Даже на отдыхе не позволял себе лениться: длительная ходьба, опасные долгие заплывы в море, жесткая гимнастика на пляже, обязательные утренние пробежки каждый день, где бы ни находился.

Андрей Тарасов родился в 1942 году в Комсомольске-на-Амуре. За годы неустанной работы он написал бесчисленное количество репортажей и аналитических статей - из туркменской пустыни и из тайги, с просторов Тихого океана, с космических объектов, из научных лабораторий. Выпустил много отличных книг, в том числе о двух едва ли не самых знаменитых домах Москвы (Доме на набережной и «писательском» в Лаврушинском переулке). Его трудолюбие, помноженное на силу воли, зашкаливало!

Он был военкором во время службы в ТуркВО, трудился в «Комсомольце Туркменистана», работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Туркменистану, а затем по Дальнему Востоку - Приморский край, Камчатка, Сахалин… С 1978 по 1985 год Андрей работал на нашем родном 6-м этаже – заведующим военным отделом, специальным корреспондентом по проблемам науки и космонавтики. Впоследствии теми же проблемами занимался в «Правде», потом возглавлял отдел науки и экономики «Литературной газеты». Мало кому из журналистов ордена дают – а Андрей был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Одним из лучших материалов Андрея Тарасова в «Комсомолке» стал репортаж «Добрый дух тайги» о съемках в окрестностях таежного города Арсеньева великолепного советско-японского фильма «Дерсу Узала» по книге В. К. Арсеньева. Снимал картину знаменитый режиссер Акира Куросава, у которого Тарасов взял для этого репортажа интервью. Однако сначала Андрюша, человек скромный и порядочный по природе, не знал, как попасть на съемочную площадку. В итоге ассистент режиссера, с которым Тарасов подружился «на почве нетипичной для командированных трезвости» сказал ему: «Как же «Комсомольскую правду» да не пустить!»

Одна из заметок Андрея Тарасова в "Комсомолке" - интервью с легендой кинематографа Акирой Куросавой.

Да, Андрей Тарасов был из тех, кто достойно представлял «Комсомолку». Он так жил. Прощай, Андрюша…

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