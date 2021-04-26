Журналист Анатолий Строев о смерти коллеги Андрея Тарасова: "Он был мне как родня"

Журналист "КП" Андрей Тарасов.

Когда уходят такие люди, как он, кого ты знал близко, с кем дружил, советовался, ждал помощи и получал ее, кто подарил мне возможность стать одним из журналистов «Комсомольской правды», а потом вел за собой – в «Правду», в «Литературную газету», то либо надо писать роман-биографию, либо просто молчать, вспоминая и вспоминая все, что связано с ним и нашими общими годами.

Он был ненавязчив и мудр, когда давал мне советы по жизни: это делай так, а вот этого не делай. Я получил от него в наследство корпункт «Комсомолки» во Владивостоке, где во всем царила временность, как и положено в «служебном помещении», вместе с корпунктовским шофером Филиппом Филипповичем, которого Андрей звал привычно Филей. Филя рассказал мне про странность Тарасова: приехав на машине в Уссурийск или еще куда дальше, он оставлял ему записку: «Езжай домой, я доберусь на электричке». И мало кто знал, что он и в поезде продолжал писать свои литературные записки. Однажды мы оказались с ним в одной командировке на севере Сахалина, в городе Охе. Я ждал его в гостинице, хотел пообщаться, а его все не было и не было. Появился к ночи, сказал, что ходил в кино. Но я-то знал, что в кинотеатре, как и почти во всем городе, не было света. Значит, работал там, где было светло, и не хотел, чтобы ему мешали.

Он очень дорожил отпущенным ему жизнью временем. Не раз я слышал от него: «Надо привязывать свои руки к столу». Что он и делал ежедневно, страницу за страницей творя свои книги, будь то повести про приморского мелиоратора, друга-врача или танкистскую молодость. У нас с ним было много общего в жизни: любовь к Дальнему Востоку, служба механиками-водителями танков, Шестой этаж, непристрастие к вредным привычкам, хотя случалось, что и выпивали по случаю, когда встречались у него дома.

Иногда я думал: как может сочетаться в нем суровое воспитание отца – военного прокурора, и абсолютная свобода в творчестве? Дар природы? Не только. Он очень много читал, что-то советовал прочитать и мне из своего списка. И при этом с благодарностью и не раз вспоминал, как я ему открыл Николая Рубцова, послав за только что вышедшей книгой его стихов в книжный магазин на Сахалине.

Слушать подробности его, казалось бы, прямой жизни, без конфликтов и в окружении исключительно если не друзей, то людей доброжелательных, можно было бесконечно, как и читать его почти автобиографическую книгу «Безоружный», которую он не единожды цитировал мне и в разговорах, и в письмах. Его письма – это особая тема. Шутливые, с яркими деталями жизни и большой теплотой. Сложить их все вместе – получится еще одна искрометная и талантливая книга Андрея Тарасова.

Он очень гордился своим физическим здоровьем, взяв за образец жизнь академика Амосова, который считал, что железная воля человека победит все недуги. Андрей тренировался. Когда его коллеги нежились на пляже Пицунды, он «накручивал» километры в море, увеличивая и увеличивая дистанцию заплыва. Делал обязательную зарядку. Мечтал о полете в космос. Но при первом же осмотре врачи его «забраковали». И это был удар не только по его самолюбию и мечте, но и по его стремлению к победе над самим собой. Хотя до последнего он верил в то, что воля победит все его недуги. С этой верой он и ушел от нас, оставив нам память о себе – талантливом, несгибаемом Человеке с большой буквы. А для меня лично – еще и как о близком, родном человеке.