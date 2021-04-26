Правительство объяснило: работать на майских праздниках можно, снижать зарплату - нельзя

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Органы власти, организации и работодатели будут самостоятельно определять режим работы и численность задействованных сотрудников с 4 по 7 мая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.

- Работники могут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если трудовые обязанности могут исполняться при дистанционном формате работы, - сказала Голикова.

А вот чего работодателям делать будет нельзя, так это снижать в майские праздники зарплату. По словам Голиковой, увеличение нерабочих дней в мае не является для этого основанием.

- Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате, - пояснила Голикова.

Она также напомнила, что если выплата зарплаты выпадает на нерабочие дни майских праздников, то она должна быть выплачена заблаговременно. Так что россиянам будет, на что погулять в длинные выходные.

При этом Голикова напомнила, что увеличение нерабочих дней в мае связано в пандемией и потому посоветовала соблюдать меры предосторожности. В то же время никакие новые ограничения на майские праздники власти вводить не планируют.

КСТАТИ

Восстановление авиасообщения с Турцией с 1 июня под вопросом

Правительство призывает туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня, когда истекает срок введенной ранее приостановки авиасообщения с этими странами. Как сообщила Татьяна Голикова, окончательное решение о возобновлении авиасообщения пока не принято. Эпидемиологическую обстановку в Турции и Танзании Голикова назвала сложной. Она также сообщила, а Росавиация и Ростуризм совместно с правительством продолжают вывозить россиян с территории этих стран.