Ученые посадили людей в пещеру, чтобы исследовать поведение человека в изоляции

Подопытные потеряли счет времени в ходе необычного эксперимента Фото: Shutterstock

Французские исследователи в рамках проекта Deep Time решили проверить, что случится с телом и разумом человека, если он просидит безвылазно 40 дней в пещере в полной изоляции от внешнего мира.

Как пишет Figaro, задачей эксперимента было проверить, смогут ли 15 добровольцев адекватно воспринимать время, будучи полностью лишенными привычной смены дня и ночи, а также изучить особенности функционирования их мозга. Ни часов, ни других электронных гаджетов у французов не было, даже связь с внешним миром была минимальна, поэтому под землей они могли полагаться только на собственный биологический хронограф.

Подопытные спустились в пещеры Ломбриве 14 марта, пройдя перед этим обследование врачами. Жить им пришлось в полностью автономном режиме, ведь даже электрический свет для фонарей в лагере вырабатывали дедовским способом — крутя педали на велотренажерах, подсоединенных к генератору.

Не добавляла радости ни постоянная сырость, царящая в пещерах, ни температура, не превышающая 10 градусов. С учетом того, что спать приходилось в палатках, бытовые условия были далеки от пятизвездочного отеля. Единственным плюсом было относительно открытое пространство, ведь в некоторых местах высота свода достигала 80 метров.

По словам главы проекта Кристиана Клота, который сам прошел этот путь от начала и до конца, одной из главных трудностей для участников была необходимость организовывать совместную работу без часов, ведь они не могли даже определить, когда вставать и собираться, чтобы работать.

Развлечений, конечно, было не так много. В основном это чтение книг, а также игра на музыкальных инструментах, ведь участники взяли с собой скрипку и две гитары. Впрочем, с учетом необходимости постоянно поддерживать лагерь в рабочем состоянии и исследовать пещеру, времени прохлаждаться у подопытных не было.

Результаты опыта подтвердили — биологические часы отстают от астрономических, ведь когда затворников стали выводить на поверхность, они были уверены, что им надо просидеть в пещере еще целую неделю. Один из добровольцев вообще считал, что провел в изоляции только 23 дня. Как призналась участница эксперимента, у нее было ощущение, что она поставила жизнь на паузу.

Примечательно, что многие добровольцы согласились бы остаться под землей еще на несколько дней, чтобы завершить начатые там опыты. С учетом опасности яркого света для глаз, экспериментаторов выводили в солнцезащитных очках. А некоторые из них даже отказались в ближайшее время пользоваться смартфоном, чтобы возвращение в привычный мир было не таким травматичным.

Всего в эксперименте приняли участи 15 человек в возрасте от 27 до 50 лет, из которых 8 были мужчинами и 7 - женщинами. В числе исследователей оказались представители разных профессий: учитель, ювелир, биолог, медсестра, экскурсовод, анестезиолог и другие.

Теперь врачам предстоит изучить изменения в работе головного мозга испытуемых и понять, как повлияло добровольное заточение на их когнитивные способности. Они уже собрали данные от различных датчиков, которыми были оборудованы тела исследователей и их лагерь.

Этот эксперимент стал продолжением целой серии исследований субъективного восприятия времени. Одним из первых ученых, исследовавших эти феномены, стал француз Мишель Сифр, прославившийся благодаря серии хронобиологических опытов «Вне времени». Во время одного из таких заходов он провел в пещере 205 дней.