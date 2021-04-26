Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности. Фото: Алексей ФОКИН

Ну а теперь о серьезном. Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.

Указ вступил в силу 26 апреля, в день публикации. А на «Комсомолку» уже обрушился ливень читательских вопросов. Отвечаем.

Сколько «партизан» будут призывать?

Сборы проводятся ежегодно в строевых частях. В зависимости от необходимости, призывают разное количество запасников – от 5 до 15 тысяч.

Зачем это делается?

Для того, чтобы у силовиков был так называемый "обученный резерв". В случае военного конфликта или (не дай бог) войны, резервисты займут место выбывших из строя. Но они не должны быть профанами в своем деле и обязаны в полной мере владеть своей военно-учетной специальностью (ВУС). К тому же боевая техника и способы ее применения постоянно меняются. Скажем, запасник был во время службы командиром танка Т-90, но за то время, когда он после армии трудился на гражданке, эта боевая машина прошла глубокую модернизацию, в ней многое изменилось. Вот и придется человеку «подтянуть» знания и навыки, а на финише сборов сдать зачеты по теории и практике.

Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к присвоению очередного воинского звания.

Сколько длятся сборы?

Сборы, как правило, длятся от 2 недель до 2 месяцев (это максимальный срок, который определен постановлением Правительства о военных сборах №333 от 29 мая 2006 г.).

Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

На какие военно-учетные специальности призываются запасники и в каком количестве – определяет руководство названных в указе президента силовых ведомств.

Кого не будут призывать?

В названном выше постановлении кабмина перечислены все граждане, которые не подлежат призыву на военные сборы. Это, в частности, педагоги, многодетные отцы, служащие Совета Федерации, работники сельского хозяйства (в период посева и уборки) Не призываются и те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.

До какого возраста призывают на сборы?

Рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и младший офицерский состав подлежат призыву на сборы до 45 лет.

Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики - до 50 лет.

Полковники - до 55 лет.

Высший офицерский состав (генералы и адмиралы) - до 65 лет.

Кто и как будет платить запаснику?

За призванным на сборы сохраняется рабочее место. А компенсацию (среднюю месячную зарплату) ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы (то есть, то силовое ведомство, куда он направлен на переподготовку).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают

Кого призовут в соответствии с указом Путина о военных сборах запасников-2020, разбирался военный обозреватель "КП" Виктор Баранец (подробнее)